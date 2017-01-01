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Масштабный пожар уничтожил пляжный городок в Одессе

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Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Масштабный пожар уничтожил пляжный городок в Одессе
© dumskaya.net
Фото 1/15
  • Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание
  • Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание
  • Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание
  • Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание
  • Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание
  • Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание
  • Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание
  • Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание
  • Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание
  • Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание
  • Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание
  • Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание
  • Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание
  • Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание
  • Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание
Масштабный пожар уничтожил пляжный городок в Одессе
Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание
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В Одессе дотла сгорел пляжный городок на морском побережье на территории 600 кв. м.

Об этом сообщает местное издание Думская.

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Пожар уничтожил 16 домиков для отдыха и здание приемной. В ГосЧС сообщили, что локализация пожара продолжалась около двух часов. Сложность тушения пожара была обусловлена сильным порывистым ветром, отсутствием противопожарных разрывов между сооружениями и подъездов к месту пожара.

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“Пожарные автоцистерны удалось установить только на расстоянии от 200 до 300 метров от места пожара. Также осуществлялся подвоз и перекачка воды с 500-700 метров“, – заявил заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации и применению сил Главного управления ГосЧС Украины в Одесской области Александр Крицкий.

Во время пожара в некоторых домах взрывались баллоны с газом, но пострадавших и погибших нет. Вероятная причина – неосторожное обращение с огнем в одном из домиков.

В тушении пожара принимали участие 18 единиц техники и 84 человека личного состава. Отмечается, что последний раз пожар на пляжном городке был в 2017 году – тогда огонь также уничтожил несколько пляжных домиков.

Как сообщалось 15 октября, в Киеве горел завод Транссигнал.

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Теги: пожар, Одесса
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