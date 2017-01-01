В Днепре демонтируют 14-этажный дом
Многоэтажка стояла заброшенной почти 20 лет.
В Днепре демонтируют 14-этажный дом
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В Днепре демонтируют 14-этажный дом
Жителей отселили в 1999 году
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В Днепре демонтируют многоэтажку на улице Гавриленко, 10.
Об этом сообщает Depo.Днипро со ссылкой на блогера Артема Костюка.
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14-этажный дом стоит заброшенным с 1999 года. Отселять жильцов начали уже в 1996 году. Здание было заброшено из-за оползня в Рыболовецкой балке. Оползень грозил разрушить дом вместе с жителями. Позже дом использовали джамперы для прыжков с крыши.
Как сообщалось в сентябре, в Броварах в школе рухнула стена, детей эвакуировали.