В поезде Киев-Москва контрабандой возили оптические прицелы
Вчера в железнодорожном пункте контроля Конотоп пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили товар, который перемещался через государственную границу Украины с сокрытием от контроля.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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Во время проверки одного из вагонов поезда Киев-Москва, в конструктивных особенностях пассажирского купе, пограничный наряд обнаружил 5 оптических прицелов к оружию.
Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке. Продолжается установка владельца товара.
Как сообщалось 21 сентября, СБУ разоблачила поставки военного оборудования в РФ, кроме прочего поставляли Топаз-2000 и тонны радиодеталей.