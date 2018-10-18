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В поезде Киев-Москва контрабандой возили оптические прицелы

Комментариев: 1
Продолжается установка владельца товара.
В поезде Киев-Москва контрабандой возили оптические прицелы
© dpsu.gov.ua
Фото 1/5
  • Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке
  • Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке
  • Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке
  • Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке
  • Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке
В поезде Киев-Москва контрабандой возили оптические прицелы
Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке
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Вчера в железнодорожном пункте контроля Конотоп пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили товар, который перемещался через государственную границу Украины с сокрытием от контроля.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Во время проверки одного из вагонов поезда Киев-Москва, в конструктивных особенностях пассажирского купе, пограничный наряд обнаружил 5 оптических прицелов к оружию.

Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке. Продолжается установка владельца товара.

В поезде Киев-Москва контрабандой возили оптические приц...
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Как сообщалось 21 сентября, СБУ разоблачила поставки военного оборудования в РФ, кроме прочего поставляли Топаз-2000 и тонны радиодеталей.

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Теги: контрабанда, поезд, Россия, ГПСУ
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Комментариев (1)
maxim    18.10.2018, 10:57
Оценка:  -1
maxim
То есть оптику везли в Москву.. Интересно.. С какого пожара ее списали..
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