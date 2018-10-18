В поезде Киев-Москва контрабандой возили оптические прицелы

Продолжается установка владельца товара.

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Вчера в железнодорожном пункте контроля Конотоп пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили товар, который перемещался через государственную границу Украины с сокрытием от контроля.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Во время проверки одного из вагонов поезда Киев-Москва, в конструктивных особенностях пассажирского купе, пограничный наряд обнаружил 5 оптических прицелов к оружию.

Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке. Продолжается установка владельца товара.

В поезде Киев-Москва контрабандой возили оптические приц... 0:00 / 01:10

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