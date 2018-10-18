В Украине по-новому пересчитают цены на электричество

НКРЭКУ утвердила порядок формирования цен на универсальные услуги.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг урегулировала механизм формирования цен на электрическую энергию для бытовых и малых небытовых потребителей при предоставлении универсальных услуг.

Соответствующий документ утвержден постановлением, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в газете Урядовий кур'єр, сообщает ЮРЛИГА.

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Цена на универсальные услуги включает в себя цену покупки электроэнергии на рынке, цену (тариф) на услуги поставщика универсальных услуг, цены на услуги оператора системы передачи и оператора системы распределения на соответствующем классе напряжения согласно заключенным договорам о предоставлении услуг.

Расчет цены на универсальные услуги и всех ее составляющих осуществляется по установленным в Порядке формулам без учета НДС.

Поставщик универсальных услуг формирует цены на универсальные услуги на расчетный период и обнародует их на своем официальном сайте, в СМИ и на своих информационных стендах в центрах обслуживания потребителей не позднее, чем за 20 дней до их применения.

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Введение нового механизма также позволит определять цены на универсальные услуги до даты начала действия нового рынка электрической энергии (1 июля 2019 года) и в первые расчетные периоды с даты начала действия нового рынка.

До даты начала действия нового рынка электрической энергии цена на универсальные услуги состоит из прогнозируемой оптовой рыночной цены на электрическую энергию, скорректированной на коэффициент, учитывающий график потребления электрической энергии населением (К = 1,05), прогнозируемого объема закупки электроэнергии поставщиком универсальных услуг на оптовом рынке, тарифа, по которому поставщик универсальных услуг согласно договору покупает электрическую энергию непосредственно у производителя.

Ранее сообщалось, каким образом в Украине поднимутся тарифы на коммунальные услуги.