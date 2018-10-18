В Киеве зафиксировали еще два температурных рекорда

В столице Украины 17 октября зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха - столбик термометра поднялся до +24 градусов.

Были побиты рекорды 1967, 1885 и 1990 годов УНИАН

В Киеве в среду, 17 октября, климатологи зафиксировали два рекорда - максимальной и среднесуточной температуры воздуха. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Так, в столице 17 октября был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +24,0°С. Это на 3,7°С выше предыдущего максимума для этого дня, который был зафиксирован в 1885 и 1990 годах.

Соответственно, и среднесуточная температура также превысила историческое значение 1967 года - на 0,9 градуса.

“Она составляла + 15,9°С, а это соответствует температуре настоящего лета. Учитывая высокий температурный фон, погода в четверг также будет летней“, - сообщили в обсерватории.

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Как сообщалось, 16 октября в Киеве столбик термометра поднялся до +23 градусов. Таким образом был побит исторический рекорд 1916 года.

Напомним, 16-19 октября в Украине ожидается теплая погода. Только в конце недели в Крыму, Херсонской и Запорожской областях пройдут дожди.