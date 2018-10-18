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В Одессе отравилась грибами и скончалась 18-летняя девушка

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Девушка была жительницей Умани и отравилась грибами, привезенными с собой.
Смерть наступила в результате отравления грибами, собранными в лесах Умани
Смерть наступила в результате отравления грибами, собранными в лесах Умани
фото из соцсетей

В Одессе из-за отравления грибами умерла 18-летняя жительница Умани.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ “Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины“, передает ТСН.

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“Опять отравление грибами. В городе Одесса в городской клинической больнице №11 умерла жительница Умани“, - говорится в сообщении.

По данным лабораторного центра, у 18-летней девушки употребление грибов привело к обострению сахарного диабета и кетоацидозной коме, что и привело к смерти.

Как отмечается, грибы, которыми смертельно отравилась девушка, были собраны в лесах Уманского района.

Отдельно отмечается, что уманчанка умерла еще 12 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что под Херсоном семья отравилась грибами. Мать выжила, однако попала в реанимацию, отец и восьмилетняя дочь умерли. 

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Теги: Одесса, Умань, грибы, отравление грибами, девушка, смерть
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Комментариев (1)
Via_dolorosa    18.10.2018, 11:44
Оценка:  0
Via_dolorosa
Это ж как надо любить грибы что б рисковать своей жизнью. Дохнут пачками и продолжают жрать.
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