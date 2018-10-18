Парламент поддержал передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Принятый законопроект №9208 предполагает внесение изменений в закон О свободе совести и религиозных организациях.

Верховная Рада поддержала президентский законопроект №9208 за безоплатную передачу Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату.

Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов, передает LB.ua.

Читай также: Нищук потребовал за 1 день пересчитать все ценности в храмах УПЦ

Документ предполагает внесение изменений в закон О свободе совести и религиозных организациях.

Там будет новая статья, регулирующая особенности передачи в пользования Андреевской церкви. Она предусматривает, что памятник архитектуры остается в государственной собственности и в составе Национального заповедника София Киевская. В договоре о предоставлении в постоянное пользование церкви должны быть прописаны условия и режим использования, содержания в надлежащем состоянии, доступа в храм.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для представительства Вселенского патриархата необходимо достойное культовое сооружение, в котором представители Константинополя могли бы регулярно осуществлять богослужения.

Читай также: Церковная игра престолов. Что еще нужно для Томоса

“Передача именно этого культового сооружения, находящегося в собственности государства, будет иметь уникальное как практически-церковное, так и символически-духовное значение. Создание именно на базе храма апостола Андрея Первозванного духовного центра представительства Вселенского патриархата в Украине будет иметь исключительное значение в смысле декларирования и подтверждения духовных связей между украинским православием и Церковью-Матерью - Вселенским патриархатом, ведь именно апостол Андрей Первозванный, который является патроном этого храма, одновременно является учредителем и Византийской кафедры, на базе которой со временем утвердилась и развилась Константинопольского православная патриархия“, - сказано в документе.

Отметим, что Андреевская церковь является кафедральным собором Украинской автокефальной православной церкви, но принадлежит государству и входит в заповедник София Киевская.

Читай также: На Андреевском спуске установили брусчатку с QR-кодами

Напомним, 16 октября президент Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриарху.

Позднее, Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника София Киевская.