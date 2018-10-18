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Россиян будут сажать за незаконный въезд в Украину

Комментариев: 7
За пересечение украинской границы с оружием предусмотрено лишение свободы на 8 лет.
За решение проголосовали 243 депутата
За решение проголосовали 243 депутата
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Верховная Рада ввела уголовную ответственность за незаконное пересечение границы с Украиной. Об этом сообщает LIGA.net.

За изменения в Уголовный кодекс по поводу ответственности за незаконное пересечение государственной границы №7017 во втором чтении и в целом проголосовали 243 депутата.

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Так, за незаконное пересечение границы гражданином страны-агрессора России или тем, кто действует в интересах страны-агрессора предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того за повторное нарушение или нарушение группой лиц можно будет лишиться свободы на пять лет. Если нарушение совершено с применением насилия или оружия предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Как пояснила, представляя 6 сентября проект, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, уголовную ответственность предлагается вводить для тех, кому запрещен въезд в Украину, для представителей силовых структур страны-агрессора, для тех, кто пересекает границу, чтобы нанести ущерб интересам государства.

Напомним, в сентябре глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина должна пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией и ввести биометрический визовый режим, чтобы эффективно контролировать россиян, которые будут приезжать в Украину.

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Комментариев (7)
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Глод    18.10.2018, 13:10
Оценка:  0
Глод
А тех, кто посетил незаконно Крым и ОРДЛО это не касается? Потому что если и их сажать, то места в тюрьмах не хватит. Хотя, как их всех переловить?
Глод    18.10.2018, 12:56
Оценка:  -3
Глод
... уголовную ответственность предлагается вводить для тех,
1) кому запрещен въезд в Украину, (а если человек не знает, что ему запрещен въезд и попробует въехать?)
2) для представителей силовых структур страны-агрессора (как это узнать, если он участковый в селе или уже уволился?)
3) для тех,
Глод    18.10.2018, 12:59
Оценка:  -3
Глод
3) для тех, кто пересекает границу, чтобы нанести ущерб интересам государства (очень интересная формулировка - под неё можно подвести что-угодно).

И почему такая избирательность? Въехал незаконно (нарушил границу) - уголовная ответственность. Для всех. Не важно гражданство. Кстати в "Стране-агрессо
Глод    18.10.2018, 13:00
Оценка:  -2
Глод
Кстати в "Стране-агрессоре" это именно так.
Громыхало    18.10.2018, 12:32
Оценка:  -4
Громыхало
Агония временной власти такая забавная. ;-)
Alex_Shadow    18.10.2018, 12:38
Оценка:  +2
Alex_Shadow
Не забавнее, чем агония постоянной власти у соседей.
Letohradek    18.10.2018, 12:27
Оценка:  -1
Letohradek
Давно пора!
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