Бойня в Керчи: появилось видео как Росляков покупал патроны

Росляков купил в оружейном магазине 150 патронов за четыре дня до бойни в колледже. Также при нем нашли самодельные бомбы и коктейли Молотоваа.

Появилось также фото журнала с записью о продаже оружия Рослякову скриншот

В Сети появилась запись с камеры наблюдения оружейного магазина, на которой керченский стрелок Владислав Росляков рассчитывается за боеприпасы. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

В свою очередь, издание Известия опубликовало фото журнала из оружейного магазина, где студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.

Также сообщается, что на данный момент число жертв Рослякова увеличилось до 21 человека. По данным ТАСС, во время перевозки в Симферополь скончалась раненая девушка.

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Отметим, в больницах находятся 44 человека, 5 из которых - в коме. Сегодня раненых начали развозить в другие города.

Как передает Эхо Москвы со ссылкой главу Минздрава РФ Веронику Скворцову, “мышцы у детей фаршированы, врачи извлекают шайбы и металлические шарики из различных органов. Несколько человек лишились стоп и голеней“.

По ее словам, в реанимации находятся 12 пострадавших. За ночь состояние 3 тяжело пострадавших стабилизировалось. Пациенты постепенно выходят из комы.

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Скворцова отмечает, что основная причина смерти - огнестрельные ранения, а в стационар попали те, кто получил ранения в результате взрыва в колледже. Она также добавила, что реабилитация пострадавших будет длительной.

Напомним, 18 октября оперативный штаб, организованный на месте массовой стрельбы в колледже в Керчи, обнародовал список 47 пострадавших.

Ранее, в Сети появились видео пробегающих мимо трупов и спасающихся через окна учителей и детей во время стрельбы в колледже Керчи.