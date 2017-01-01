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Украина передала Сирии ноту протеста из-за встречи с крымскими "чиновниками"

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Сирия и оккупационная администрация Крыма подписали договор о сотрудничестве.
Украина передала ноту протеста Сирии
Украина передала ноту протеста Сирии
иллюстративное фото

МИД Украины передало ноту протеста Сирии из-за встречи сирийских властей с “официальной делегацией“ оккупационной крымской власти во главе с Сергеем Аксеновым. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины. 

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“МИД Украины заявляет, что проведение сирийскими официальными лицами переговоров с представителями оккупационной власти Крыма, в том числе, заключения с ними так называемого “меморандума о сотрудничестве между “Советом министров“ Крыма и Кабинетом министров САР в торгово-экономической сфере“ , является грубым нарушением государственного суверенитета Украины, вмешательством в ее внутренние дела, а также нарушением основополагающих норм и принципов международного права “, - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что попытки сирийских властей угодить российскому режиму наносят непоправимый вред украинско-сирийским отношениям.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовят переходный план для Сирии с Асадом-президентом.

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Теги: Украина, Сирия, правительство, нота протеста
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