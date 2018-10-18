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В Приднестровье массово вывозят украинский металлолом

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56% экспортированного в 2017 году из Украины металлолома попало на Молдавский металлургический завод.
Вывоз металлолома на ММЗ стратегически опасен для Украины
Вывоз металлолома на ММЗ стратегически опасен для Украины
112.ua

Объединение предприятий Укрметаллургпром просит украинские власти, правоохранительные органы и Укрзализныцю запретить вывоз металлолома в Приднестровье на Молдавский металлургический завод, который фактически контролируется пророссийскими властями Приднестровья, а также приближенным к Кремлю олигархом Алишером Усмановым, в отношении которого ранее СНБО ввел санкции.

Об этом говорится в статье 112.ua Когда и санкции – не помеха: Украина через Приднестровье спонсирует одиозного олигарха?.

Сообщается, что, по данным Укрметаллургпрома, в 2017 году из Украины было экспортировано 486 тыс. т металлолома, из которых 270 тыс. т или 56% попало на Молдавский МЗ.

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“Сейчас ситуация ухудшается: так, за январь-апрель 2018-го из 216 тыс. т, которые были экспортированы из Украины, 135 тыс. т или 63% оказались на этом приднестровском предприятии“, - говорится в письме объединения, которое металлурги направили в центральные органы власти, правоохранительным органам и в Укрзализныцю с просьбой в кратчайший срок принять меры по прекращению поставок.

При этом в Укрзализнице подтвердили факт, что отгрузки металлолома в этом направлении продолжаются, поскольку “в настоящий момент отсутствуют ограничения на погрузку соответствующей номенклатуры грузов в адрес Республики Молдова, что не дает оснований не подтверждать планы перевозок этого вида груза“.

Указано, что по документам груз отправляется в Молдову, молдавскому трейдеру Novastal Prim, а по факту отправляется на ММЗ, связанный с Алишером Усмановым, продукция же завода поставляется в РФ, что стратегически опасно для Украины.

Так, Укрметаллургпром попросил украинские власти, правоохранительные органы и Укрзализныцю в кратчайший срок внедрить конвенцию на перевозку всех грузов на ММЗ (станция назначения Рыбница), а также предусмотреть и внедрить меры против нарушителей санкций в отношении ММЗ.

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“Учитывая риск нарушения санкций от 14 мая текущего года путем организации альтернативных схем поставок сырья из Украины в адрес ММЗ через соседние станции/других грузополучателей, а также с учетом того факта, что ММЗ является единственным метпредприятием Молдовы и территориально расположен в ПМР, ввести конвенцию на перевозку ключевого металлургического сырья – ЕТСНВ: Лом чермет (316) – в адрес всех получателей через ближайшие к станции Рыбница станции ЧФМ (ГП Железные дороги Молдовы), в частности: Колбасная, Вэрэнкэу, Рыбница, Матеуць, Шолдэнешть, Кобыльня“, - говорится в письме объединения.

Напомним также, что Молдавский металлургический завод в Приднестровье, куда поставляется сырье, внесен в санкционный список указом президента от 24 мая 2018 года. 

Как сообщалось 7 сентября, блиндажи линии обороны Мариуполя разворовывают на металлолом. 

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Теги: санкции, Молдова, Россия. Приднестровье
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Комментариев (1)
Громыхало    18.10.2018, 14:25
Оценка:  0
Громыхало
Бог в помощь!!! ;-)
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