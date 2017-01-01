Во Львове в 10 домах ищут взрывчатку: Людей эвакуируют
По адресам, заявленным в полицию, работают взрывотехники.
Во Львове в полицию информация о заминировании десяти объектов в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
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“Сегодня, 18 октября, в 10:20 в полицию поступила информация от сотрудников Горячей линии Львова о том, что на их электронную почту поступило сообщение о заминировании десяти зданий гостиниц и фитнес-клубов, расположенных на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, научной, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича “, - говорится в сообщении.
На месте работают взрывотехники. Проводится эвакуация людей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье "минировали" автовокзал: эвакуировали более 70 человек.