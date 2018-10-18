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В Киеве улицу Жукова переименовали в честь Кубанской Украины

Комментариев: 4
Общественное обсуждение относительно переименования улицы проходило с 29 мая до 29 июля 2017 года.
Улица возникла в середине 1960-х годов
Улица возникла в середине 1960-х годов
112.ua

Киевсовет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе на улицу Кубанской Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

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Улица Маршала Жукова расположена в жилом массиве Лесной. Она пролегает от улицы Киото до улицы Космонавта Волкова. Улица возникла в середине 1960-х годов под названием Полиграфическая, однако в 1974 году ее переименовали в честь советского военного деятеля, маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Напомним, Кубанская Украина - казачье государственное образование на Кубани, которое существовало в 1918-1920 годах. Ее территория состояла из Кубанской области, Черноморщины (Черноморской губернии), Ставрополья (Ставропольской губернии), Терщины (Терской области).

Напомним, 22 марта в Киеве переименовали ряд топонимов, в том числе улицы Пугачева и Гайдара. А вот переименовывать площадь Льва Толстого в площадь Евгения Чикаленко киевляне не захотели

Также в феврале декоммунизировали станцию метро Петровка в Киеве - теперь она называться Почайна.

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Теги: декоммунизация, Жуков, переименование, Киев, Кубань
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Комментариев (4)
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СветБобра    18.10.2018, 14:51
Оценка:  0
СветБобра
Чудова назва. Автору ідєі велика подяка
Громыхало    18.10.2018, 14:22
Оценка:  -1
Громыхало
Хотелось бы по этому поводу знать мнение польской львовщины и венгерского Закарпатья. ;-)
Sinobi-life    18.10.2018, 14:36
Оценка:  -1
Sinobi-life
Мы забыли у вас заднеприводных спросить.
Кайдаш    18.10.2018, 14:11
Оценка:  -2
Кайдаш
На северо-востоке изойдут алкогольной желчью )))) Клёвый щелчок по носу "старшему" братану )))
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