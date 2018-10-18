Рабинович: Нам всем нужно объединиться ради мира и спасения экономики

Все политические силы государства обязаны объединиться ради немедленного установления мира и спасения Украины. Такое мнение в эфире телеканала “Интер“ высказал народный депутат Украины, лидер партии “За життя“ Вадим Рабинович.

“Есть три позиции, которые должны объединить всех здравомыслящих политиков. Первая – немедленный мир в стране, потому что, если не будет мира – не будет ничего. Вторая – прекращение тупой экономической политики. И третья – это прекращение раскручивания маховика ненависти и всеукраинское примирение. Вот эти три вещи позволят нам стать сильной, передовой страной – Швейцарией Восточной Европы“, – уверен политик.

По его словам, Верховная Рада 8-го созыва вместо работы над социальными проектами разжигает ненависть между украинцами.

“Я четыре года жду социальных законопроектов в нашей Раде, но, к глубокому сожалению, они занимаются совершенно другим. Они просто разжигают ненависть – и на ней зарабатывают себе дивиденды. Что станется со страной – им уже совершенно все равно... Поэтому нам нужно здоровое объединение всех тех, кто хочет остановить эту вакханалию беззакония!“ – заявил парламентарий.

Он также привел пример того, как ключевые вопросы могут объединить самые разные политсилы.

“Есть простые вещи, объединяющие всех. Верховная Рада в парламентско-президентской республике объединилась и вынесла все-таки разумное решение об увольнении недоминистра Супрун. Человека, который убивает нашу медицину, убивает наших детей. И все равно она до сих пор не уволена! Получается, у нас страна не Украина, а “Супруния“. Потому что, если Супрун руководит государством, если она плюет на решения парламента, значит, над ней стоит кто-то, кто выше Рады. Но, по Конституции, такого не предусмотрено. Я обратился ко всем руководителям фракций: давайте на минуту отложим все разногласия, встанем вместе и уберем эту ведьму из нашей страны. С этого начнется очищение Украины!“ – подытожил Вадим Рабинович.