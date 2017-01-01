После бойни в Керчи в столичных учебных заведениях проверят видеонаблюдение

Принимаются все возможные меры, чтобы таких трагедий, как произошла в Керчи, не повторилось.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить работу системы видеонаблюдения во всех столичных школах, детских садах и других учебных заведениях.

Соответствующее распоряжение он дал во время открытия заседания Киевского городского совета в четверг, 18 октября, сообщает пресс-служба мэра Киева.

Читай также: Бойня в Керчи: появилось видео как Росляков покупал патроны

“Вы знаете о трагедии, которая произошла в городе Керчь. 20 человек, большинство из которых подростки, погибли, большое количество раненых. Я общался с руководителем киевской полиции по предупредительным мероприятиям. Также я дал поручение городским службам проверить все системы видеонаблюдения, в первую очередь - во всех учебных заведениях столицы“, - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что все детские сады и школы оборудованы системами видеонаблюдения, данные с которых передаются в городской дата-центр. Этими данными пользуются и правоохранительные органы.

Читай также: Бойня в Керчи: появился список погибших

“Я дал поручение проверить, как работает система видеонаблюдения, где у нас есть слабые места, что надо доработать. Мы должны принимать все возможные меры, чтобы таких трагедий, как произошло в Керчи, не произошло у нас“, - добавил Кличко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнование украинцам, которые потеряли детей и близких во время взрыва в керченском колледже и кровавого расстрела.