В Николаеве задержали банду автомошенников

В настоящее время продолжается комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по задержанию всех причастных к преступлению участников организованной группировки.

Злоумышленники создали сеть фиктивных фирм по продаже автомобилей и обманули клиентов на более чем четыре миллиона гривен. Орудовали аферисты в течение года в Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областях Украины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сейчас правоохранители проводят ряд задержаний и обысков.

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Известно, что участники организованной группы в возрасте от 31-го до 45-ти лет размещали объявления в сети интернет о предоставлении услуг по купле-продаже транспортных средств, с указанием номеров телефонов якобы офис-менеджеров.

Желающим приобрести автомобиль по сниженной цене аферисты предлагали прибыть в специально арендованные офисные помещения (их в Украине задокументировали пять) и заключить, как оказалось в дальнейшем, фиктивные сделки. Офис-менеджеры сообщали потерпевшим ложную информацию о наличии транспортных средств и необходимость, в рамках условий договора, уплаты аванса в размере не менее 30% стоимости автомобиля.

Также мошенники уверяли, что в случае несоответствия качества заказанных транспортных средств ожиданиям клиентов, денежные средства обязательно будут возвращены после написания соответствующих заявлений и их рассмотрения руководством.

Будущие автовладельцы подписывали предварительные договоры, перечисляли деньги на счета злоумышленников и ждали заказ. Далее преступники звонили потерпевшим и рассказывали о задержке поставки из морских портов Черноморская и Измаила, а также о возникновении ряда проблем по транспортировке автомобилей.

Так и не дождавшись товара, клиенты писали заявления о возврате своих средств, на которые получали ответы за подписями директоров, о том, что выплаты заключенным предыдущим договором не предусмотрены, предлагая обращаться в суд с гражданско-правовыми исками.

Сейчас полицейские устанавливают окончательное количество пострадавших. Сумма нанесенного мошенниками ущерба сейчас уже превышает четыре миллиона гривен.

Преступную группу создал житель Харькова, который, кроме мошенничества, другой деятельностью не занимался. Его правой рукой была женщина из Одессы, которая координировала работу офисов в Николаеве, Первомайске и Одессе.

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Действия участников организованной группы следователи квалифицировали по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины “Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой“, что наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Николаевские правоохранители задержали группу автомошенн... 0:00 / 05:59

Как сообщалось 9 октября, в Харькове мошенники отобрали квартиры пациентов психбольницы.