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СМИ: В киевском аэропорту застряли 200 пассажиров

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Пассажиры ожидают вылета рейса BAY2023 авиакомпании Bravo Airways в Шарм-эль-Шейх начиная с 03:00 18 октября.
Пассажиры уже более 12 часов не могут вылететь в Шарм-эль-Шейх из Борисполя
Пассажиры уже более 12 часов не могут вылететь в Шарм-эль-Шейх из Борисполя
tsn.ua

В аэропорту Борисполь произошел коллапс с рейсом. Об этом в четверг, 18 октября, пишет ТСН со ссылкой на пассажирку рейса Юлию Морозову.

По ее словам, рейс авиакомпании Bravo Airways должен был вылететь в египетский курорт Шарм-эш-Шейх еще в 3:00 18 октября. Пассажиров посадили на самолет, однако впоследствии объявили о технической неисправности и вывели всех обратно.

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“Нас завели в самолет, завели двигатели, провели инструктаж, и затем командир экипажа объявил о технической неисправности самолета. Это было в три часа ночи. Потом к нам выходили представители аэропорта и сказали, что самолет тестируется и вылет будет в 6, потом в 9, потом в 10. Последний раз сказали, что самолет не готов“, - рассказала Юлия.

Телефоны авиакомпании Bravo Airways не отвечают. Однако на Facebook-странице компании коротко сообщили, что причина задержки рейсов - коммерческая.

По данным СМИ, это не единственный самолет Bravo Airways в Шарм-эш-Шейх, который задерживается сегодня - не вылетел рейс YB 2025, назначенный на 13:50. Сейчас на информационном табло появилась информация о том, что рейс ожидается только в 14:50. 

Напомним, 8 сентября туристы на сутки застряли в аэропорту Борисполь, ожидая вылета в турецкий Бодрум. 

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Теги: Киев, Борисполь, аэропорт, авиация, коллапс, пассажиры, туристы, застряли
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Комментариев (2)
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Dimcast    18.10.2018, 16:18
Оценка:  0
Dimcast
Это самая дерьмовая авиакомпания! Этот же рейс, в сентябре на 16 часов задержали
Григорич    18.10.2018, 16:11
Оценка:  0
Григорич
в своей стране надо отдыхать а не кататься по зарубежным курортам...
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