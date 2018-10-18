Мать Рослякова: до стрельбы смотрел видео с атаками на школы

В день атаки он дождался, пока мама уйдет на работу, и только после этого пошел в колледж.

В Cети опубликованы первые детали допроса мамы керченского стрелка Владислава Рослякова. Как сообщает Telegram-канал Mash, за несколько дней до атаки Росляков начал пересматривать видео со стрельбой в различных школах.

“Мама заинтересовалась, спросила зачем. Влад ответил - просто. Маму ответ удовлетворил. В день Х он дождался, пока она уйдет на работу, и только после этого пошел в колледж“, - говорится в сообщении.

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Таисия Рослякова, бабушка керченского стрелка, рассказала, что примерно за месяц до теракта внук забрал все семейные фотографии, пишет Комсомольская правда.

По ее словам, Владислав вытащил все фотографии из альбомов.

“К папке зашел, у него тоже все карточки забрал. Сказал, что хочет их перефотографировать и новый альбом сделать“, - отметила бабушка Владислава.

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Также она рассказала, что у отца Рослякова были проблемы с алкоголем.

“И когда Владик был в пятом классе, мать взяла ребенка и ушла от мужа на съемную квартиру“, - отметила женщина.

По ее словам, Владислав в детстве был болтливым, но потом резко изменился.

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“Рот не закрывался, все время болтал. Все, что видел рядом - все комментировал. А когда подрос, замкнутым стал, тихоней. Ничего не рассказывал. В школе учился так себе. А когда ему ноутбук купили, Владика вообще из дома вытянуть на улицу невозможно стало- все время в какие-то игры играл. А вот планы на будущее строил. После колледжа хотел пойти служить по контракту. В армию его тянуло“, - рассказала Рослякова.

Как сообщил источник Известий, родителей Владислава Рослякова, подозреваемого в массовом расстреле детей и учителей в керченском политехническом колледже, оштрафуют на 500 рублей (213 грн).

По его словам, полиция уже оформила протокол об административном правонарушении за “Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей“, но вручат его уже после похорон.

Ранее в Сети появилось видео со стрелком из Керчи перед бойней.

До этого, 18 октября, “власти“ аннексированного Крыма опубликовали список опознанных жертв бойни в керченском колледже, которую устроил 18-летний студент Владислав Росляков.