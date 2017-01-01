Нардепы хотят передать Вселенскому патриарху здание АП на Банковой

Ранее Рада отдала Андреевский храм иностранной церкви - она стал первой жертвой Томоса.

Депутат Верховной Рады Украины Михаил Добкин (фракция Оппозиционный блок) сообщил о совместной с народными депутатами Нестором Шуфричем и Александром Вилкулом подготовке проекта постановления Рады о передаче во временное пользование Вселенскому (Константинопольскому) патриарху Варфоломею здания Администрации Президента Украины, расположенного на улице Банковой в Киеве.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

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“С коллегами Нестором Шуфричем и Александром Вилкулом подготовили и подали проект Постановления ВР об отмене передачи Андреевского Храма Вселенскому Патриарху. Параллельно подготовили проект Постановления ВР о передачи во временное пользование Константинопольского Патриарха здание Администрации президента Украины на улице Банковой, сроком до 31 марта 2019 года“, - написал Добкин.

Как сообщалось 18 октября, парламент поддержал передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату.