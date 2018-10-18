США предложили фрегаты для ВМС Украины - СМИ

Украина может получить два американских фрегата типа Oliver Hazard Perry. Ранее США передали ВМС Украины два патрульных катера.

Украина может расширить флот за счет старых американских фрегатов mil.in.ua

В рамках программы Избыточное имущество США предложили Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на источники.

По информации издания, руководство США направило через военного атташе посольства письмо в адрес Минобороны Украины о предоставлении военно-технической помощи Военно-морским силам ВСУ.

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“В числе предложенного рассматривается вопрос о получении фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы Избыточное имущество (Excess Defense Article)“, - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВСУ на Черноморском и Азовском театре военных действий.

По данным издания, фрегаты типа Oliver Hazard Perry строились в течение 1975-2004 годов. Всего было построено 71 фрегатов на верфях в США, Испании, Австралии и Тайваня. Сейчас кроме США находятся на вооружении флотов Турции, Тайваня, Австралии, Испании и др.

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Разрабатывались как ракетные фрегаты, которые вооружались пусковыми Mk 13 для зенитных управляемых ракет SM-1MR и противокорабельными ракетами Harpoon. В связи со снятием с вооружения США ракет SM-1 в 2003 году эти пусковые были демонтированы на фрегатах ВМФ США.

Также фрегаты вооружены 76-мм артиллерийской установкой OTO Melara, 20-мм зенитной артиллерийской установкой Phalanx CIWS, двумя торпедными аппаратами Mark 32 ASW (по три пусковые для торпед).

Напомним, 27 сентября в американском Балтиморе первые два судна класса Island передали Украине. Церемония прошла при участии Президента Украины Петра Порошенко.

Позднее, были опубликована идеоинфографика о американских катерах класса Island.