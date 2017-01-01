Режиссер фильма Донбасс Сергей Лозница дал эксклюзивное интервью сайту Bigmir.net.

Украинский оскаровский комитет в конце лета определился, что Украину на престижной кинопремии Оскар 2019 будет представлять фильм Донбасс Сергея Лозницы. Мировая премьера фильма состоялась в 9 мая 2018 года в рамках 71-го Каннского кинофестиваля, где фильм Донбасс открыл конкурсную программу в секции Особый взгляд и был отмечен призом за лучшую режиссуру. Украинский прокат начнется 18 октября.

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В основу фильма легли несколько документальных YouTube-роликов, снятых обывателями на территории так называемых “ЛДНР“. Это игровое кино сам режиссер определяет как трагифарс. Эпизоды фильма не объединены сквозным сюжетом, плавно перетекая один в другой, они показывают разные проявления одной проблемы – состояние общества в период распада и дегуманизации.

Журналист: Вы неоднократно подчеркивали, говоря о фильме Донбасс, что старались отстраниться от того, чтобы занимать чью либо позицию, хотели, чтобы зритель сам научился мыслить критично. Фактически Донбасс только информирует зрителя, только констатирует существующий порядок вещей – точнее его отсутствие, фарс, хаос и обесчеловечивание… Но в сегодняшний период переизбытка информации, в обществе остро чувствуется нехватка культурной элиты, дающей смыслы и парадигмы. Возможно к задачам кино должно относиться не только информирование и констатация существующей ситуации, проблемы?

С.Л. : Вы хотите спросить какова функция искусства? Зачем существует искусство? Что вы вкладываете в слово “воспитывать“? Что это значит? Вы думаете, что у искусства есть воспитательная функция? Кино должно воспитывать зрителя? Воспитывать должна мама, бабушка, папа.. Воспитывает жизненный опыт. Или вы говорите сейчас о пропаганде? О том, что я должен говорить, что такое хорошо, что такое плохо?

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Моя позиция очень проста. Существует что-то в жизни, что меня тревожит и беспокоит. Я это что-то не очень понимаю. Я это что-то хочу понять. Например, меня сейчас очень занимает такое явление - театрализация публичного пространства. Меня интересуют ритуалы. Вот ритуал - свадьба. Да, я увидел эпизод в интернете - свадьба одного бойца на той территории с другим бойцом-женщиной. И в этом ритуале свадебном что-то не так. Что-то было смещено и нарушено. И меня интересует, откуда это взялось и куда это движется и что это такое. И тогда я пишу сценарий. Описываю это все, проигрываю, снимаю для того, чтобы получить материал. На основании которого я могу подумать о том, что там происходит. Подумать.

Журналист: То есть вы как исследователь?

С.Л. : Я занимаюсь исследованиями. Я предлагаю человеку, который смотрит фильм, тоже об этом подумать... Я не собираюсь ему навязывать свою позицию - это хорошо, это плохо. Я отношусь к человеку, который смотрит фильм, с уважением, и я предполагаю, что у этого человека достаточно способностей для того чтобы, разобраться самому.

Да, я спрашиваю, откуда эти люди? Кто они? Можно называть их людьми? Где вот эта граница, которая отделяет меня - человека-животного - от меня человека – человека? Где эта граница?

Вот, к примеру, такая сцена – военнопленного украинского солдата привязали к столбу. И предоставили его толпе. Толпа начинает его сначала трогать, потом толкать, потом издеваться, потом обругивать, потом бить, а потом уже доходит до истерики и толпа превращается… Ну это практически акт суда Линча. Толпа превращается в агрессивную массу. Такое нисхождение по лестнице развития человеческой культуры, цивилизации, общества - расчеловечивание. На наших глазах происходит.

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Что это такое вообще? Откуда это все? Откуда это у людей? Почему люди действуют так? Вот вы можете мне объяснить? Я не могу. Потому что, когда я вижу человека беспомощного, привязанного к столбу и на него нападает 5-6-10-20 агрессивных людей. Для меня это дикость и это вызывает у меня желание его защищать. Но никто его защищать не хочет, все вовлекаются в эту агрессивную, жестокую игру кровавую. Да, я спрашиваю, откуда эти люди? Кто они? Можно называть их людьми? Где вот эта граница, которая отделяет меня - человека-животного - от меня человека – человека? Где эта граница?

Журналист: В комментариях, к различным публикациям о фильме Донбасс высказывается такая идея, что интересно было бы увидеть сиквел Донбасс, снятый с другой стороны. Где калечат активистов и борцов с рейдерством, где праздники дерунов и гарбуза идут на фоне сводки с фронта. Как вы оцениваете подобные высказывания?

С.Л. : Я ведь делал фильм об определенном явлении, которое проявилось на этой территории. Это все дошло до такой степени расчеловечивания, когда уже можно брать в руки оружие и убивать.

Другие люди, которые тоже озабочены этим вопросом, тоже могут написать сценарий, взять камеру и продолжить мое дело.. Вот сейчас в Риме будет сниматься фильм “Донбасс. Окраина“. Российская картина.

Журналист: Довольно часто бывает так, что определенные творческие порывы сталкиваются с реалиями в виде финансовых ограничений. Были ли на пути воплощения этого проекта трудности такого рода?

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С.Л. : Я думаю, что я закрыл эту тему. Мне кажется, что мне удалось представить тот трагифарс, который происходит на территории Донбасса.. Если бы денег было больше, я мог бы, например, шлифовать некоторые эпизоды. Снимать их не один день, а два дня, три дня. Но и здесь есть определенный предел человеческих возможностей. Поэтому я думаю, что мы в общем-то достигли того, что хотели.

Фильм Донбасс выше в прокат Wikipedia

Журналист: Всякая война обесчеловечивает. Но, возможно, наиболее характерная черта этой гибридной войны – ложь и ее масштабы. Как можно этому противостоять?

С.Л. : Гибридной эту войну называют потому, что она не объявлена. Но я вас возвращаю к войне, которую объявили, например, в 1939-ом году - Франция и Великобритания нацисткой Германии, и военных действий достаточно продолжительное время они не вели. Хотя война была объявлена.

На самом деле, на Донбассе идет настоящая война. Льются потоки лжи. Но достаточно просто назвать вещи своими именами, и термин “гибридная“ сразу исчезнет. И тогда вся гибридность исчезнет. И все эти понятия растворятся.

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