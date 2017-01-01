В Киеве мужчина подорвался на самодельной бомбе

Инцидент произошел из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.

В Киеве, возле залива Днепра, 18 октября произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции столицы.

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Так, в сообщении сказано, что инцидент произошел на улице Набережно-Корчеватской, там взорвался неизвестный предмет. Полицейские установили, что это было самодельное взрывное устройство, а инцидент произошел из-за неосторожного с ним обращения. Мужчина, которому он принадлежал, был травмирован.

Пострадавшего уже отправили в больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь. Правоохранительные органы, в свою очередь, устанавливают детали произошедшего.

Как сообщалось двух пострадавших при взрыве в Керчи не удается опознать.