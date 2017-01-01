Григорий Суркис заканчивает карьеру в УЕФА

Известный украинский футбольный функционер Григорий Суркис в данный момент является вице-президентом УЕФА, и его полномочия в этой организации истекают в 2019 году, передает УНН.

Напомним, что впервые Григорий Суркис был избран в Исполнительный комитет УЕФА в 2004 году. Но несколько лет он находился в статусе кооптированного, без права голоса, члена исполкома. На должность вице-президента организации Григорий Суркис был избран только 24 мая 2013 года на Исполкоме УЕФА в Лондоне, после чего переизбрался еще дважды.

Нынешние полномочия Григория Михайловича, как и еще семи членов исполкома УЕФА, истекают в 2019 году.

Так, 7 февраля 2019 года в Риме состоится очередной Конгресс УЕФА. И в повестке дня среди других вопросов, будут выборы президента организации и восьми членов исполкома УЕФА.

В соответствии с Уставом организации, кандидаты в члены Исполнительного комитета УЕФА должны быть представлены Администрации УЕФА в письменном виде не менее чем за два месяца до даты начала планируемого конгресса — то есть, не позднее пятницы 7 декабря 2018 года.

Также в Уставе УЕФА говорится, что национальные ассоциации в члены Исполкома УЕФА могут выдвигать только функционеров, которые занимают активные должности в своих федерациях – речь о таких должностях, как президент, вице-президент, генеральный секретарь или исполнительный директор национальной (местной) федерации.

Сейчас Григорий Суркис не занимает в ФФ Украины ни одну из указанных выше должностей. А его назначение на такую должность находится исключительно в компетенции Конгресса Федерации футбола Украины.

Собрать внеочередной Конгресс ФФУ для решения этого вопроса согласно Уставу ФФУ можно не ранее, чем через 50 дней после уведомления членов федерации футбола о таком решении. Иными словами, подобное решение должно было быть принято не позже 17 октября 2018 года.

Выборы в феврале 2019 года – это последний шанс для Григория Суркиса задержаться на должности в УЕФА. Ведь в сентябре этого года Григорию Михайловичу исполнилось 69 лет, а согласно Уставу УЕФА в исполком этой организации не может быть выбран функционер, которому исполнилось 70 лет.