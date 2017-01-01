В "ЛНР" погибли мать с дочерью, ранен маленький мальчик - ОБСЕ

Инциденты произошли на прошлой неделе 8-14 октября.

В ОБСЕ сообщили о гибели гражданских в "ЛНР" ru.krymr.com

В Золотом Луганской области в результате боевых действия погибли мать с дочерью, ранен мальчик. Инциденты произошли на прошлой неделе 8-14 октября, сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Twitter,

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“Чем больше и чаще применяют оружие стороны, тем более среди гражданских погибших и раненых. На прошлой неделе в Золотом мать и дочь были убиты, мальчик был ранен близ города во время обстрела“, - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе Лутугино на неподконтрольной территории гражданский мужчина получил ранения, подорвавшись на мине.

В целом, по данным ОБСЕ, в 2018 году в результате войны на востоке Украины погибли 39 гражданских, еще 166 получили ранения. В 2017 году 87 гражданских погибли, 399 были ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала на границе с РФ колонну техники.