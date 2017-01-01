В Киеве должника заставили уплатить 800 тысяч гривен алиментов

Киевлянин не платил алименты с 2015 года - почти 800 тысяч грн. После вмешательства исполнителей он перевел на счет ребенка всю задолженную сумму.

В Киеве государственные исполнители Печерского района заставили отца-должника выплатить ребенку почти 800 тысяч гривен алиментов. Об этом со ссылкой на данные столичного управления юстиции сообщает Сегодня.

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По словам начальника киевского управления юстиции Станислава Куценко, одна из крупнейших сумм долгов по алиментам находилась на исполнении в государственных исполнителей Печерского района, и они заставили мужчину выплатить деньги ребенку.

“Отец не платил алименты с 2015 года - почти 800 тысяч гривен, но на днях перевел на счет ребенка всю задолженную сумму. Естественно, что это он сделал после вмешательства сотрудников ГИС (Государственной исполнительной службы), в рамках действия закона, вступившего в силу в августе. Благодаря указанному документу теперь дети получают средства от родителей, которые не платили алименты годами“, - отметил Куценко.

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Он также добавил, что в рамках действия этого закона Дарницкий отдел Государственной исполнительной службы заставил отца выплатить одним платежом 205 тысяч гривен 16-летнему сыну, который десять лет не получал денег от своего отца на развитие и досуг.

В целом, по данным столичного управления юстиции, рекордсменом долгов по алиментам оказался Печерский район - более 906 тыс. грн. В других районах суммы долгов распределились следующим образом: Шевченковский - более 731 тыс. грн, Деснянский - 412 тыс. грн, Оболонский - более 236 тыс. грн, Дарницкий больше 349 тыс. грн, Святошинский - более 255 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины вынесло наибольшее количество постановлений по задолженности по уплате алиментов сроком более трех лет и суммой штрафа в размере 50%.

В августе сообщалось, что в Украине с начала 2018 года с неплательщиков алиментов взыскали более 2,6 млрд гривен.