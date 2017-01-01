В Софие Киевской рассказали о судьбе Андреевской церкви после передачи

Андреевская церковь остается в собственности государства и в дальнейшем будет находиться на балансе заповедника София Киевская.

Национальный заповедник София Киевская заключит соглашение с представителями Вселенского патриархата о пользовании Андреевской церковью, расположенной в Киеве на Андреевском спуске.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы заповедника в Facebook.

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Так, Андреевская церковь остается в собственности государства и в дальнейшем будет находиться на балансе заповедника. Кроме того, весь штат памятникоохранителей заповедника будет и дальше продолжать свою работу, выполняя требования законодательства по охране памятников.

“С представителями Вселенского патриархата будет заключен договор о пользовании памятником в соответствии с действующим украинским законодательством“, - говорится в заявлении.

Отмечается, что реставрация Андреевской церкви будет продлена до ее полного завершения, после чего она будет снова открыта для посещений.

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“Национальный заповедник София Киевская имеет достаточный опыт сотрудничества с представителями церквей разных конфессий (Кирилловская церковь, Теплая София) для того, чтобы обеспечить достойное существование нашей достопримечательности - Андреевской церкви“, - отмечается в заявлении.

Ранее, Верховная Рада поддержала президентский законопроект №9208 за безоплатную передачу Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату.

До этого, 16 октября президент Петр Порошенко заявил, что передача церкви будет “символическим жестом единения с матерью церквей“.