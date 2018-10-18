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Климкин прокомментировал заявление Госдумы России

Комментариев: 1
Министр отказался от официального комментария, заявив, что о "параллельной реальности" в России.
Климкин воспринял заявление Госдумы РФ по Украине как пропаганду
Климкин воспринял заявление Госдумы РФ по Украине как пропаганду

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал заявление Государственной думы России Об обострении ситуации в Украине, принятое в четверг, 18 октября.

"Относительно этого заявления Государственной думы... можете считать это пропагандой. На самом деле значительная часть Россия живет в параллельной реальности", - сказал он, выступая на Национальном экспертном форуме в Одессе.

Как пишет Интерфакс-Украина, министр также отказался официально прокомментировать заявление.

Отметим, в заявлении российских депутатов говорится о ситуации на Донбассе, автокефалии и русском языке в Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг автокефалии станет проблемой надолго.

 

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Теги: Россия, Украина, Госдума РФ, МИД Украины, Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    18.10.2018, 19:50
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Могилы без имен, солдаты без погон, олимпийская сборная без флага, церковь без благословения ..... Это точно не наша реальность.
Громыхало    18.10.2018, 19:35
Оценка:  -1
Громыхало
А не нужно бояться,Клим.В Украине проживают более 20 миллионов русскоязычных граждан.Их права ущемляют на каждом шагу,практически ежедневно.Это неприемлемо.А потому,они все нуждаются в защите.
ВосставшийИзБана    18.10.2018, 19:39
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Конкретно где и когда. Факты и только факты.
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