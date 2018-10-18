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Разумная Сила: Власть намеренно раскалывает страну, спекулируя на языковом вопросе

Комментариев: 8
Разумная Сила: Власть намеренно раскалывает страну, спекулируя на языковом вопросе

Нагнетание споров вокруг языкового вопроса – это целенаправленно выбранная политика власти, имеющая целью расколоть общество. Власть делит население на “своих“ и “чужих“, еще больше разваливая страну. “Порошенко раскалывает общество, и языковой закон это подтверждает. Мы же хотим объединить страну: от Луганска до Закарпатья, от Киева до Севастополя“, – заявил заместитель председателя политической партии “РАЗУМНАЯ СИЛА“ Александр Савченко в видеоблоге, размещённом на YouTube-канале партии.

“На сегодняшний день таких вопросов, которые искусственно разделяют общество, накопилось такое количество, что страна уже не выдерживает. Вопросы веры, языка, территории проживания – расколов и разделений больше, чем объединяющих факторов. Но эти “языковые нормы“ не имеют никакого отношения к европейским ценностям. Наоборот – это путь в Средневековье!“, – отмечает Александр Савченко.

По его словам, спекулируя на вопросах языка, власть хочет еще больше загнать людей в тупик, ограничить их конституционные права и “откреститься“ от важных экономических проблем.

“Скажите, как языковой закон облегчает жизнь украинского гражданина: пенсионера, новорождённого? Или он сделает доступным образование, качественной – медицину? Или он что-то даёт для будущего страны? Нет! Ведь президент Порошенко не имеет стратегии развития. Его цель – расколоть общество, получить мгновенные дивиденды и удержаться на плаву за счёт праворадикальных группировок и запугивания людей“, – отмечает политик.

Он подчёркивает: Конституция Украины предусматривает, что государственным языком является украинский, но одновременно Основной Закон защищает и остальных граждан, говорящих на других языках. А таких языков – много.

“Но когда депутаты начинают об этом говорить, они почему-то вспоминают только о первой части, а о второй – “забывают“. Власть крутит Конституцией так, как ей выгодно, а народ воспринимают только как статистические данные, которые помогут ей остаться в своих креслах“, – говорит Александр Савченко.

Партия “РАЗУМНАЯ СИЛА“ позиционирует себя как единственная политическая сила, выступающая за объединение Украины. В конце сентября лидеры партии “РАЗУМНАЯ СИЛА“ встретились с украинскими гражданами в неподконтрольном Луганске и подписали Народную декларацию о мире.

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Комментариев (8)
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Західняк1    18.10.2018, 21:05
Оценка:  -1
Західняк1
Забули вислів Путіна, що Росія там, де російська мова? Вчіть, друзі, моау країни, в якій живете і розколу не буде.
weightless    18.10.2018, 21:02
Оценка:  0
weightless
Этому агрессивному маргинальному антропоиду
осталось только попросить своего шефа Тупина ввести войска
ВосставшийИзБана    18.10.2018, 21:01
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ну, если Рабинович, Новинския и иже с ними - власть, то да. Вне всякого сомнения.
Coюзник    18.10.2018, 20:36
Оценка:  +1
Coюзник
В этой "разумной силе" ... собрались люди у которых нет способностей выучить язык страны в которой они живут ... это они спекулируют на языковом вопросе ... т.к. тупо не хотят учится ...
Coюзник    18.10.2018, 20:40
Оценка:  +1
Coюзник
Вивчіть мову і не шукайте собі пригод на ... В країні є багато важливіших проблем ніж ... мова
ВосставшийИзБана    18.10.2018, 21:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Разумная сила - это Донецкая милиция, которая осталась не у дел.
Громыхало    18.10.2018, 20:27
Оценка:  -4
Громыхало
Эту власть скоро будут топтать абсолютно все.И"свои"и"чужие ".
M_а_р_k    18.10.2018, 20:35
Оценка:  +1
M_а_р_k
Поонанируй, бедося. Что вам ещё остаётся - только голосить про "скоро"
Следующего президентского срока Пороха Залесье не переживёт!
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