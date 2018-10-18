Разумная Сила: Власть намеренно раскалывает страну, спекулируя на языковом вопросе

Нагнетание споров вокруг языкового вопроса – это целенаправленно выбранная политика власти, имеющая целью расколоть общество. Власть делит население на “своих“ и “чужих“, еще больше разваливая страну. “Порошенко раскалывает общество, и языковой закон это подтверждает. Мы же хотим объединить страну: от Луганска до Закарпатья, от Киева до Севастополя“, – заявил заместитель председателя политической партии “РАЗУМНАЯ СИЛА“ Александр Савченко в видеоблоге, размещённом на YouTube-канале партии.

“На сегодняшний день таких вопросов, которые искусственно разделяют общество, накопилось такое количество, что страна уже не выдерживает. Вопросы веры, языка, территории проживания – расколов и разделений больше, чем объединяющих факторов. Но эти “языковые нормы“ не имеют никакого отношения к европейским ценностям. Наоборот – это путь в Средневековье!“, – отмечает Александр Савченко.

По его словам, спекулируя на вопросах языка, власть хочет еще больше загнать людей в тупик, ограничить их конституционные права и “откреститься“ от важных экономических проблем.

“Скажите, как языковой закон облегчает жизнь украинского гражданина: пенсионера, новорождённого? Или он сделает доступным образование, качественной – медицину? Или он что-то даёт для будущего страны? Нет! Ведь президент Порошенко не имеет стратегии развития. Его цель – расколоть общество, получить мгновенные дивиденды и удержаться на плаву за счёт праворадикальных группировок и запугивания людей“, – отмечает политик.

Он подчёркивает: Конституция Украины предусматривает, что государственным языком является украинский, но одновременно Основной Закон защищает и остальных граждан, говорящих на других языках. А таких языков – много.

“Но когда депутаты начинают об этом говорить, они почему-то вспоминают только о первой части, а о второй – “забывают“. Власть крутит Конституцией так, как ей выгодно, а народ воспринимают только как статистические данные, которые помогут ей остаться в своих креслах“, – говорит Александр Савченко.

Партия “РАЗУМНАЯ СИЛА“ позиционирует себя как единственная политическая сила, выступающая за объединение Украины. В конце сентября лидеры партии “РАЗУМНАЯ СИЛА“ встретились с украинскими гражданами в неподконтрольном Луганске и подписали Народную декларацию о мире.