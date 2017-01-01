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В Украине сократилась численность населения

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Госстат обнародовал данные о демографической ситуации в стране с января по август 2018 года.
За семь месяцев 2018 года сисленность украинцев сократилась на 150 тысяч
За семь месяцев 2018 года сисленность украинцев сократилась на 150 тысяч
Korrespondent.net

Численность наявного населения Украины за восемь месяцев (с января по август 2018 года) сократилась на 152,4 тысячи лиц. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, по состоянию на 1 сентября текущего года численность населения в Украине составила 42,23 миллиона человек.

В Госстате указали, что существенным остается превышение количества умерших над количеством рожденных.

"На 100 умерших - 58 рожденных", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года в Украине проведут пробную перепись населения.

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Теги: демография, население, украинцы, население украины, Госстат, численность населения
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Источник: korrespondent.net

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