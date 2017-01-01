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Балуха этапировали в колонию Керчи

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По решению Верховного суда аннексированного Крыма, украинец проведет в тюрьме четыре года и 11 месяцев.
Владимир Балух
Владимир Балух
facebook.com/petroporoshenko
 
Украинец Владимир Балух прибыл в Керченскую колонию в аннексированном Крыму. Об этом в четверг, 18 октября, сообщил сайт Крым.Реалии со ссылкой на заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.
 
Официального подтверждения данной информации пока нет. Ранее жена Балуха Наталья сообщила, что его должны этапировать в Керченскую колонию.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале октября Балух решил прекратить голодовку. Перед этим Верховный суд аннексированного Крыма сократил на месяц срок его заключения.

Напомним, Балуха задержали 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ заявили, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

По данным правозащитников, мужчина пострадал из-за своей проукраинской позиции.

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Теги: Крым, политзаключенные, колония, Керчь, Владимир Балух
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Источник: korrespondent.net

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