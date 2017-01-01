Под Харьковом столкнулись две легковушки, есть жертвы

Неподалеку от поселка Нестеренки Харьковского района водитель автомобиля ВАЗ врезался в Mitsubishi.

На автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции вечером в среду, 18 октября.

Отмечается, что авария произошла неподалеку от поселка Нестеренки Харьковского района.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате происшествия водитель ВАЗа погиб. 47-летний водитель Mitsubishi от госпитализации отказался.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Информацию об инциденте внесли в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

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Накануне стало известно, что в польском городе Лодзь в ДТП погибла 21-летняя студентка из Украины. Аварию спровоцировал пьяный 20-летний гражданин Украины, с которым в автомобиле ехала погибшая.

Также сообщалось, что на дороге Киев-Чоп в Сколевском районе Львовской области столкнулись Volkswagen, Mitsubishi и телега, запряженная лошадьми. Водитель одного из автомобилей погиб на месте, а водителя телеги госпитализировали с травмами.

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