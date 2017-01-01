Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Харьковом столкнулись две легковушки, есть жертвы

Комментариев: 0
Неподалеку от поселка Нестеренки Харьковского района водитель автомобиля ВАЗ врезался в Mitsubishi.
Погиб водитель автомобиля ВАЗ
Погиб водитель автомобиля ВАЗ
Нацполиция Украины

На автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции вечером в среду, 18 октября.

Отмечается, что авария произошла неподалеку от поселка Нестеренки Харьковского района.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате происшествия водитель ВАЗа погиб. 47-летний водитель Mitsubishi от госпитализации отказался.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Информацию об инциденте внесли в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Cмотрите фотогалерею: Под Харьковом столкнулись две легковушки, есть жертвы

Накануне стало известно, что в польском городе Лодзь в ДТП погибла 21-летняя студентка из Украины. Аварию спровоцировал пьяный 20-летний гражданин Украины, с которым в автомобиле ехала погибшая.

Также сообщалось, что на дороге Киев-Чоп в Сколевском районе Львовской области столкнулись Volkswagen, Mitsubishi и телега, запряженная лошадьми. Водитель одного из автомобилей погиб на месте, а водителя телеги госпитализировали с травмами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Харьков, Харьковская область, фото, авария, полиция, жертвы, водитель, погиб
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь