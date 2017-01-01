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Итоги 18 октября: Кодекс по банкротству и шаг к бюджету

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
В Украине физическое лицо сможет признать себя банкротом
В Украине физическое лицо сможет признать себя банкротом
depositphotos.com

Ученые бьют тревогу из-за таяния ледников; Рада поддержала проект госбюджета на 2019 год в первом чтении: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

Госстат сообщил о сокращении численности украинцев с начала года  

Численность наявного населения Украины за восемь месяцев (с января по август 2018 года) сократилась на 152,4 тысячи лиц. По состоянию на 1 сентября текущего года численность населения в Украине составила 42,23 миллиона человек.  

 

Рада предварительно одобрила проект госбюджета на 2019 год  

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления № 9000-П о выводах и предложениях к проекту Бюджета на 2019 год. Документ за основу поддержали 242 нардепа, а в целом − со второй попытки 240 депутатов.

 

Парламент одобрил Кодекс по процедурам банкротства  

Верховная Рада одобрила Кодекс Украины по процедуре банкротства, который внедряет в стране институт банкротства физических лиц. За принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 237 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Принятый Кодекс, в частности, устанавливает пятилетний период реструктуризации ипотечных валютных кредитов и отменяет мораторий на взыскание квартир у неплательщиков по кредитам.  

 

Госдума РФ приняла заявление по ситуации в Украине  

Государственная Дума России приняла заявление Об обострении ситуации на Украине, в котором говорится о ситуации на Донбассе, автокефалии и русском языке. Вопросом проблем украинского Донбасса и церкви сильно озабочен российский комитет палаты по связям с соотечественниками.

 

Нардепы хотят передать Вселенскому патриарху здание АП на Банковой
 

Депутат Верховной Рады Украины Михаил Добкин (фракция Оппозиционный блок) сообщил о совместной с народными депутатами Нестором Шуфричем и Александром Вилкулом подготовке проекта постановления Рады о передаче во временное пользование Вселенскому (Константинопольскому) патриарху Варфоломею здания Администрации Президента Украины, расположенного на улице Банковой в Киеве.
 
 
В Ровенской области копатели янтаря напали на полицию
 
В селе Кухотская Воля Заричненского района группа неизвестных в количестве примерно 200 человек напала на полицейских, которые патрулировали местность.
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Теги: итоги дня
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