За сутки в зоне ООС было 17 вражеских обстрелов, ранен один боец ВСУ

В течение суток два сепаратиста были уничтожены и еще четверо получили ранения.

За минувшие сутки, 18 октября, подразделения сепаратистов 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Враг дважды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностям. Один украинский военнослужащий был ранен.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 19 октября.

Противник осуществил обстрелы позиций ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельское, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

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“По опорному пункту наших войск вблизи Новомихайловки противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 мм. Позиции Объединенных сил в районе Чермалыка оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В Лебединском по нашим защитникам велся огонь противотанковыми управляемыми ракетами“, - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции в районе Авдеевки, Гнутово и Водяного из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. В результате обстрела один военнослужащий получил ранение.

По данным украинской разведки, в течение суток два сепаратиста были уничтожены и еще четверо получили ранения.

Как сообщалось 13 октября, в Сети показали уничтожение блиндажа боевиков.