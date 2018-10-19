Лук и чеснок не защитят от гриппа - Супрун

Представитель Минздрава объяснила, что же действительно поможет минимизировать риски заболевания для детей.

Лук и чеснок - многие прибегают к приготовлению капель для носа или просто едят их целыми depositfiles.com

Мнение о луке и чесноке как своеобразном “обереге“ от гриппа, не редкое среди родителей школьников да и вообще общества.

Соответствующий миф о луковый защите от гриппа развеяла в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Как отмечает Супрун, очень вероятно, что от потребления луковицы могут начаться изжога или дискомфорт в желудке. Тоже самое будет происходить и в слизистой носа - сильное раздражение одновременно увеличение выделений. Также дети очень чувствительны к запаху лука.

Читай также: Супрун рассказала, почему урина не лечит

Способов использовать их существует очень много - подвешивают в помещениях или нарезают и расставляют по углам. Кроме того, многие прибегают к приготовлению капель для носа или просто едят их целыми.

“Лук и чеснок оставьте для вкусных и питательных блюд и употребляйте их только как часть сбалансированного питания. А детям лучше предложите теплый чай с малиной“, - написала Супрун.

Также представитель Минздрава объяснила, что же действительно поможет минимизировать риски заболевания для детей:

вакцинуйтесь от гриппа сами и сделайте прививки и вашему ребенку - одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа, она поможет сформировать иммунитет против вируса;

напоминайте детям о правилах гигиены, особенно важно мыть тщательно руки;

всегда проветривайте помещение и, по возможности проводите больше времени с детьми на свежем воздухе;

збалансоване питание, полноценный сон и достаточный уровень физической активности - также эффективная профилактика болезней;

если ребенок заболел - останьтесь дома и проконсультируйтесь с вашим семейным врачом по лечению.

Как сообщалось 11 октября, у Супрун рассказали о вакцинации от гриппа и заболеваемости.