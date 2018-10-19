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Лук и чеснок не защитят от гриппа - Супрун

Комментариев: 1
Представитель Минздрава объяснила, что же действительно поможет минимизировать риски заболевания для детей.
Лук и чеснок - многие прибегают к приготовлению капель для носа или просто едят их целыми
Лук и чеснок - многие прибегают к приготовлению капель для носа или просто едят их целыми
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Мнение о луке и чесноке как своеобразном “обереге“ от гриппа, не редкое среди родителей школьников да и вообще общества. 

Соответствующий миф о луковый защите от гриппа развеяла в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Как отмечает Супрун, очень вероятно, что от потребления луковицы могут начаться изжога или дискомфорт в желудке. Тоже самое будет происходить и в слизистой носа - сильное раздражение одновременно увеличение выделений. Также дети очень чувствительны к запаху лука. 

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Способов использовать их существует очень много - подвешивают в помещениях или нарезают и расставляют по углам. Кроме того, многие прибегают к приготовлению капель для носа или просто едят их целыми. 

“Лук и чеснок оставьте для вкусных и питательных блюд и употребляйте их только как часть сбалансированного питания. А детям лучше предложите теплый чай с малиной“, - написала Супрун.

Также представитель Минздрава объяснила, что же действительно поможет минимизировать риски заболевания для детей:

  • вакцинуйтесь от гриппа сами и сделайте прививки и вашему ребенку - одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа, она поможет сформировать иммунитет против вируса;
  • напоминайте детям о правилах гигиены, особенно важно мыть тщательно руки;
  • всегда проветривайте помещение и, по возможности проводите больше времени с детьми на свежем воздухе;
  • збалансоване питание, полноценный сон и достаточный уровень физической активности - также эффективная профилактика болезней;
  • если ребенок заболел - останьтесь дома и проконсультируйтесь с вашим семейным врачом по лечению.

Как сообщалось 11 октября, у Супрун рассказали о вакцинации от гриппа и заболеваемости.

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Теги: грипп, Супрун, Минздрав
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Комментариев (1)
Goga19041984    19.10.2018, 09:31
Оценка:  0
Goga19041984
нас кто то защитит от Супрун?
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