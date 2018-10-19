Десяток мужчин взломали дверь и захватили квартиру вдовы Вороненкова

Няня сообщила Максаковой, что неизвестные взломали дверь в ее квартиру в Киеве и требуют собирать вещи.

Квартира арестована по решению суда и какие-либо манипуляции с ней незаконны Globallook.com

На бульваре Тараса Шевченко в Киеве, где проживает вдова экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова, группа неизвестных мужчин 18 октября взломала дверь и проникла в квартиру.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

В момент противоправного захвата квартиры в помещении находились сын Максаковой и няня.

По факту захвата жилья Максаковой начато уголовное производство, девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили в отделение полиции.

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“Неизвестные, которые вели себя агрессивно, сменили на дверях замки и требовали освободить помещение. Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили в Шевченковский управления полиции“, - отметили в прокуратуре.

Сейчас, как отмечается, по данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 356 УК Украины (Самоуправство). Проведение досудебного расследования поручено Шевченковскому управлению полиции. Ход следствия прокуратурой взято на контроль.

В комментарии изданию Гордон Максакова сообщила подробности. Она подозревает в захвате квартиры бывшего начальника отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Дениса Панаитова.

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“Сегодня произошла развязка отвратительной истории с квартирой. Я полтора года судилась с Панаитовым, который украл у меня квартиру в Москве. Это скандально уволенный начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области. Именно его с самого начала я подозревала в убийстве Дениса [Вороненкова]. Панаитов втерся в доверие к Денису. Настаивал на его переезде в Украину, говорил, что ему там будет безопаснее. Потом он дал нам ключи от своей киевской квартиры и сказал: живите. При этом брал непосильно большую аренду – ежемесячно $8 тыс. В какой-то момент было принято решение, что я перепишу на Панаитова свою квартиру в Москве, а тот в ответ – на меня свою квартиру в Киеве. Хотя квартира в Москве в два раза дороже киевской, мы согласились на такой неравноценный обмен. 22 марта 2017 года к Панаитову перешло право собственности на мою московскую квартиру, а на следующий день Вороненкова застрелили. Панаитов свою часть договора так и не выполнил. Я полтора месяца настаивала на том, что именно у него был мотив для убийства“, – рассказала Максакова.

По ее словам, данная квартира арестована по решению суда и какие-либо манипуляции с ней незаконны.

“Украинское следствие в отношении Панаитова возбудило уголовное дело по статье “мошенничество“. Панаитов на допросы не является, скрывается от правоохранительных органов Украины на территории РФ. Поэтому суд арестовал киевскую квартиру. Несмотря на это, люди Панаитова взломали замки и заблокировали в квартире моего сына Ваню и его няню“, – сообщила певица.

Стоит отметить, Максакова – депутат Госдумы РФ VI созыва (2011–2016 годы), в прошлом – солистка Мариинского театра. В конце 2016 года с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым переехала в Украину. 23 марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева.

Как сообщалось 23 марта, вдова Вороненкова заявила о причастности экс-мужа Тюрина к расстрелу.