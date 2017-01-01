В Шостке возле здания полиции прогремел взрыв

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

От взрыва никто из людей не пострадал

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В городе Шостка Сумской области возле отдела полиции 19 октября около трех часов ночи прогремел громкий хлопок, сработала сигнализация припаркованных у подразделения автомобилей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Для выяснения причин инцидента были вызваны взрывотехники, которые и провели необходимые проверки. К счастью потерь и жертв нет, материальный ущерб не причинен.

По данному факту уже открыто уголовное производство по ст. 263 ч.1 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) и 296 ч.4 (хулиганство … совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

Полицейские прилагают максимум усилий для того, чтобы найти причастных к событию людей. Также стражи порядка просят помочь в поисках, если кому-то известны обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось 4 октября, в Мелитополе в группу людей бросили гранату, двое госпитализированы.