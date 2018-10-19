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Появились фото всех погибших в Керчи: Осколки бомбы были инфицированы

Спецтема: Расстрел в Керчи
Комментариев: 7
В Минздраве РФ отметили, что осколками оказались нашпигованы печень, кишечник и мышцы всех пострадавших.
Появились фото всех погибших в Керчи: Осколки бомбы были инфицированы
© скриншот
Фото 1/8
  • Сам убийца также застрелился на месте преступления
  • Погибли 5 преподавателей и 16 студентов
  • Погибли 5 преподавателей и 16 студентов
  • Погибли 5 преподавателей и 16 студентов
  • Погибли 5 преподавателей и 16 студентов
  • Погибли 5 преподавателей и 16 студентов
  • Погибли 5 преподавателей и 16 студентов
Появились фото всех погибших в Керчи: Осколки бомбы были инфицированы
Сам убийца также застрелился на месте преступления
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Во время нападения в Керченском политехническом колледже по последним данным, погиб 21 человек - пять преподавателей и 16 студентов, их фото опубликовала Комсомольская правда. 

Церемония прощания и погребение погибших состоится в Керчи сегодня, 19 октября.

Еще порядка 50 людей были госпитализированы. В результате происшествия, многие пострадавшие получили ранения от взрыва бомбы с металлическими предметами.

Об этом рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, пишет Экономика.

По ее словам, у пострадавших диагностированы минно-взрывные ранения самодельным устройством, наполненным круглыми и квадратными металлическими элементами. Осколки разлетелись со страшной силой. Ими оказались нашпигованы печень, кишечник и мышцы пострадавших.

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Скворцова также отметила, что все металлические предметы были инфицированы. В связи с этим в местах, куда они попали, сразу же началось острое воспаление.

Стоит отметить, что не все из ранее опубликованных фото убийцы являются достоверными. Как оказалось, на некоторых фото, которыми СМИ иллюстрировали новости о керченской трегедии, изображен другой парень - даже три федеральных канала РФ на всю страну показали ошибочне фото.﻿

Керчанин Владислав Дивиза имел неосторожность назвать себя в социальной сети ВКонтакте Влад Рейх. Искателям информации о теракте в политехническом техникуме 17 октября показалось, что он и есть тот самый молодой человек, который бросил взрывное устройство и стрелял в политехе.

“Власти“ аннексированного Крыма опубликовали список опознанных жертв бойни в керченском колледже, которую устроил 18-летний студент Владислав Росляков. 

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Теги: теракт, инфекция, взрыв, Керчь, погибшие, Росляков
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Комментариев (8)
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ИСток    19.10.2018, 12:58
Оценка:  -2
ИСток
ибо нечего брать ники Рейх..
зорький    19.10.2018, 12:43
Оценка:  +6
зорький
Террористов было несколько, стреляли они не с дробовиков , а автоматического оружия. Отривать руки\ноги теми гранатами , что были у пацана в сумке - невозможно. Пацана убили понедельники и скинули на него все обвинения. Убийцы на свободе!
shift1202    19.10.2018, 12:37
Оценка:  +5
shift1202
Не удивлюсь если инфицировано новичком.
Здобуляка    19.10.2018, 12:11
Оценка:  -7
Здобуляка
Говноклоуны данного говносайта,пишущие данные говностатейки,путают понятия"инфицирован"и&q uot;идентифицирован"Наверняк а разум этих говноклоунов инфицирован безумием от рождения.Больше добавить нечего.
flacon9havi    19.10.2018, 12:38
Оценка:  +8
flacon9havi
Твій мозок був інфікован під час ідентифікації.
mrf49    19.10.2018, 12:55
Оценка:  +1
mrf49
Острое воспаление от идентификации? что ты куришь? скрепы? Ватник - дети погибли. что ты несешь.
ВосставшийИзБана    19.10.2018, 11:52
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
"осколками оказались нашпигованы печень, кишечник и мышцы всех пострадавших"

Хватит уже пургу нести!!!
shift1202    19.10.2018, 12:58
Оценка:  +1
shift1202
Ніколи не готував качку з яблуками?
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