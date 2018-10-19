В Минздраве РФ отметили, что осколками оказались нашпигованы печень, кишечник и мышцы всех пострадавших.

Сам убийца также застрелился на месте преступления

Появились фото всех погибших в Керчи: Осколки бомбы были инфицированы

Появились фото всех погибших в Керчи: Осколки бомбы были инфицированы

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Во время нападения в Керченском политехническом колледже по последним данным, погиб 21 человек - пять преподавателей и 16 студентов, их фото опубликовала Комсомольская правда.

Церемония прощания и погребение погибших состоится в Керчи сегодня, 19 октября.

Еще порядка 50 людей были госпитализированы. В результате происшествия, многие пострадавшие получили ранения от взрыва бомбы с металлическими предметами.

Об этом рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, пишет Экономика.

По ее словам, у пострадавших диагностированы минно-взрывные ранения самодельным устройством, наполненным круглыми и квадратными металлическими элементами. Осколки разлетелись со страшной силой. Ими оказались нашпигованы печень, кишечник и мышцы пострадавших.

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Скворцова также отметила, что все металлические предметы были инфицированы. В связи с этим в местах, куда они попали, сразу же началось острое воспаление.

Стоит отметить, что не все из ранее опубликованных фото убийцы являются достоверными. Как оказалось, на некоторых фото, которыми СМИ иллюстрировали новости о керченской трегедии, изображен другой парень - даже три федеральных канала РФ на всю страну показали ошибочне фото.﻿

Керчанин Владислав Дивиза имел неосторожность назвать себя в социальной сети ВКонтакте Влад Рейх. Искателям информации о теракте в политехническом техникуме 17 октября показалось, что он и есть тот самый молодой человек, который бросил взрывное устройство и стрелял в политехе.

“Власти“ аннексированного Крыма опубликовали список опознанных жертв бойни в керченском колледже, которую устроил 18-летний студент Владислав Росляков.