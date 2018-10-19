В Полтавской области облили нечистотами известного журналиста

Очередной "фекальный инцидент" произошел в городе Шишаки Полтавской области. Там нечистотами облили известного журналиста Дмитрия Гнапа. Полиция не предприняла никаких действий.

В городе Шишаки Полтавской области, где должна состояться сессия Полтавского областного совета, облили фекалиями журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа.

Об этом он пострадавший журналист написал на своей странице в Facebook.

“Замечательное утро, друзья. Сессия Полтавского облсовета встречает нас титушками и ведром нечистот“, - заявил он.

Инцидент произошел накануне заседания Полтавского облсовета facebook.com/gnap.ua

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На месте происшествия была также журналистка издания “Новое время“ Кристина Бердинских, которая отметила, что правоохранители во время нападения не предприняли никаких действий.

Полиция не отреагировала на инцидент facebook.com/gnap.ua

“Я в Шишаках Полтавской области, где сегодня состоится сессия облсовета. На сессии депутаты будут утверждать выдачи газовых лицензий. Дмитрия Гнапа, который приехал на сессию, только что титушки облили ведром дерьма. Вокруг куча полиции. Ни один полицейский не реагировал“, - заявила она.

Журналистка опубликовала видео, где полицейский открыто игнорирует инцидент и бормочет: “Можете написать заявление...“ .

Полиция игнорирует нападение на журналиста в Полтавской... 0:00 / 00:27

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве трех депутатов облили нечистотами возле Кабмина.