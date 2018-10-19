"Было больно": Кличко рассказал, как реагировал на шутки о себе

Мэр Киева признался, что болезненно воспринимал шутки в свой адрес и заявил, что собирает собственные "крылатые выражения".

Мэр Киева Виталий Кличко собирает собственные крылатые выражения. Об этом он сообщил в эфире “Завтрака с 1 + 1“, передает ТСН.

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“Я собираю эти высказывания. Чем больше Кличко в публичной политике, тем более высказываний. Они же дальше продолжаются. Однозначно презентацию этой книги сделаю в“ Завтрака с 1 + 1 “. Очень хорошая идея. Меня раньше задевало. Было больно: шутят, что Кличко сказал. Сейчас мне все равно. мне безразлично, что Кличко сказал, но не безразлично, что Кличко сделал “, - отметил мэр.

Напомним, в том же выпуске Кличко пообещал, что проблема с отсутствием горячей воды в Киеве больше не повторится. По словам городского главы, Нафтогаз и Киевтеплоэнерго подписали мировое соглашение.