Новинский: Томос можно предоставлять только когда все покаются

"Томос об автокефалии может быть предоставлен стране, когда в ней есть церковное единство. Когда нет параллельных юрисдикций. Когда все, кто ушел в раскол в 1917 и в 1992 году покаялись и вернулись в лоно матери церкви, ведущей свое начало с 988 года. В лоно канонической Украинской православной церкви под руководством Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Только тогда можно предоставлять Томос", об этом в эфире ТРК Украина заявил лидер "Партии мира" Вадим Новинский

. А все остальные способы, по его мнению, не законны! Политик считает, что та церковная структура, которая создается сейчас, создается политиками, а то что создается политиками в церковных вопросах –быстро рассыпается. История знает тому примеры. "Я хочу сказать, что политики приходят и уходят, а церковь была есть и будет. Я хочу, пожелать всем чтобы верующим брать пример с Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который не поддается на уговоры, материальные посулы и шантаж, и сохраняет мужество и стойкость в этой тяжелой ситуации. Предатели, конечно будут, но ими попользуются и забудут, и их не так много, как заверяют в СМИ", отмечает Новинский.