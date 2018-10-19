В Раде требуют расследовать убийство Захарченко

В Раде также потребовали завести уголовные дела в отношении Следственного комитета РФ.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко во время часа вопросов к правительству заявила, украинские правоохранители должны расследовать убийства экс-главаря боевиков “ДНР“ Александра Захарченко.

По ее словам, накануне она вместе и коллегой Марией Ионовой получила ответ от Министерства внутренних дел об отсутствии соответствующего уголовного производства по этому поводу, передает Украинская правда.

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“Не было заведено уголовное дело в отношении убийства гражданина Украины, каким бы он ни был преступником, Захарченко. И так же не было заведено уголовное дело в отношении того, что Следственный комитет России проводит какие-то следственные действия на территории Донецка“, - сказала она.

Геращенко отметила, что после инцидента с массовым убийством в Керчи украинская прокуратура открыла уголовное производство, но не сделала того самого, когда в Горловке, когда дети подорвались на мине.

Она добавила, что Донецк, Луганск и Крым - это украинская территория и призвала правоохранителей возбуждать уголовные дела по каждому убийству, чтобы сформировать соответствующий реестр и подавать иски в международные суды.

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По словам Геращенко, украинская сторона также должна апеллировать к международным экспертам с требованием доступа правоохранительных органов Украины к местам преступлений на Донбассе и в аннексированном Крыму для проведения своих следственных действий и чтобы там не было СК России.

Напомним, 31 сентября в кафе Сепар на бульваре Пушкина в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого погиб главарь боевиков “ДНР“ Александр Захарченко.

Позднее, появилось видео с камер кафе, на котором запечатлен взрыв.