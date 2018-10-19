Рабинович: Власть украла у украинцев пенсии и зарплаты, которые должны быть не ниже европейских

Зарплаты и пенсии в Украине гораздо ниже европейских, потому что власть попросту ворует деньги и скоро окончательно разграбит страну. Такое заявление в эфире программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" сделал народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"У нас катастрофа в стране с зарплатами с пенсиями, потому что здесь каждый год разворовывается бюджет. Вот пример Чехии. Эта страна с таким же социалистическим прошлым и никогда особо от нас не отличалась. Но сегодня у них средняя зарплата 1221 евро в месяц. Это в стране, которая по потенциалу в три раза меньше Украины! И действующая власть после этого рассказывает, что зарплата в тысячу долларов в Украине – это популизм? Да вы просто крадете все подчистую! Из тех 1300-1400 евро, которые мог бы получать украинец, вы выедаете 1200! Такого нет нигде в мире! При этом нынешние правители каждый день рассказывают, что они самые лучшие, самые замечательные, самые патриотичные – и продолжают добивать страну", – возмутился парламентарий.

Он также добавил, что коррупция в стране выросла до таких масштабов, что люди давно перестали верить в справедливость. В частности это касается судебной системы, которая фактически не исполняет своих функций.

"Нам всем не смешно, нам очень хочется, чтобы страна очистилась. Но действующие правители создали такую страну, в которой люди уже не верят в элементарную справедливость. Они создали страну, в которой люди идут в суд, заранее понимая, что прав будет тот, кто больше даст судье. Даже не надеясь, что судья может вынести справедливое решение. Мы так не выживем", – уверен политик.

При этом лидер партии "За життя" считает, что ситуацию можно изменить, только если люди придут на выборы и проголосуют за новые лица, а не за тех, кто уже несколько раз был у власти и "неустанно грабил страну".

"Я каждый раз смотрю на социологию, и каждый раз думаю: неужели мы обезумели до такой степени, что проголосуем за кого-то из тех, кто принес войну в наш дом? Неужели мы обезумели до такой степени, что проголосуем за тех, кто уже восемь раз был у власти, и каждый раз грабил и обманывал людей пустыми обещаниями?" – резюмировал Вадим Рабинович.