В Самборе протестующие баррикадой перекрыли дорогу

Полицейские ведут переговоры с протестующими и просят разблокировать трассу.

На объездной дороге в районном центре Самбор во Львовской области 19 октября с 8:30 протестующие перекрыли баррикадой движение транспорта.

Об этом сообщают Українські Новинаи со ссылкой на участников акции протеста.

Местные жители нарисовали на месте блокирования пешеходный переход и построили баррикаду из досок.

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На баррикаде размещены плакаты с требованием немедленного проведения ремонта дороги. В акции протеста принимают участие около 50 человек.

На место события прибыли сотрудники полиции, которые ведут переговоры о разблокировании трассы.

Люди сами нарисовали на месте блокирования пешеходный переход Igor Zinkevych/Facebook

Как сообщалось 5 июля, на Прикарпатье местные заблокировали дорогу, требуя ремонт.