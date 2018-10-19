Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Самборе протестующие баррикадой перекрыли дорогу

Комментариев: 1
Полицейские ведут переговоры с протестующими и просят разблокировать трассу.
Люди требуют отремонтировать дороги
Люди требуют отремонтировать дороги
Igor Zinkevych/Facebook

На объездной дороге в районном центре Самбор во Львовской области 19 октября с 8:30 протестующие перекрыли баррикадой движение транспорта.

Об этом сообщают Українські Новинаи со ссылкой на участников акции протеста.

Местные жители нарисовали на месте блокирования пешеходный переход и построили баррикаду из досок.

Читай также: "Эпидемия блокировки автодорог" является пустым пиаром активистов - Москаль

На баррикаде размещены плакаты с требованием немедленного проведения ремонта дороги. В акции протеста принимают участие около 50 человек.

На место события прибыли сотрудники полиции, которые ведут переговоры о разблокировании трассы.

Люди сами нарисовали на месте блокирования пешеходный переход
Люди сами нарисовали на месте блокирования пешеходный переход
Igor Zinkevych/Facebook

Как сообщалось 5 июля, на Прикарпатье местные заблокировали дорогу, требуя ремонт.

Поделись:
Теги: блокировка трассы, протесты, ремонт дорог, Львовская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    19.10.2018, 13:41
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Пусть полиция попросит перевозчиков не перегружать фуры.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь