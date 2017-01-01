Боевики на Донбассе отняли у населения 40 га земли под полигоны - Минобороны

Командование боевиков наращивает масштабы боевой подготовки "армейских корпусов".

Боевики “ЛДНР“ на Донбассе изъяли у местного населения 40 га земли для военных полигонов. Об этом рассказал спикера Министерства обороны Украины Максима Прауту, передает РБК-Украина.

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По данным Главного управления разведки, командование боевиков на Донбассе наращивает масштабы боевой подготовки “армейских корпусов“. В частности, предполагается осуществлять подготовку на постоянной основе и это требует дополнительных территорий для размещения военных и тренировки.

“Противник увеличивает количество и расширяет площадь районов дислокации объектов учебной и материально-технической базы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. С начала октября органами власти у местного населения и бюджетных учреждений изъяты земельные участки общей площадью около 40 га для использования их в качестве военных полигонов“, - сообщил Праута.

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Как отметили в Минобороны, соответствующие действия боевиков вызвали многочисленные проявления возмущения и рост протестных настроений среди местного населения.

Ранее сообщалось, что в Луганской области боевики заняли один из частных домов и открыли огонь по местным жителям, которые пытались протестовать против произвола.