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Поезд сошел с рельсов и въехал в ромское поселение в Ужгороде

Комментариев: 10
Состав буквально застрял во дворе цыганских домов.
Поезд сошел с рельсов и въехал в ромское поселение в Ужгороде
© ukrinform.ru
Фото 1/7
  • Инцидент произошел в ромском поселении Радванка
  • Инцидент произошел в ромском поселении Радванка
  • Инцидент произошел в ромском поселении Радванка
  • Инцидент произошел в ромском поселении Радванка
  • Инцидент произошел в ромском поселении Радванка
  • Инцидент произошел в ромском поселении Радванка
  • Инцидент произошел в ромском поселении Радванка
Поезд сошел с рельсов и въехал в ромское поселение в Ужгороде
Инцидент произошел в ромском поселении Радванка
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В Ужгороде утром 19 октября товарный поезд сошел с рельсов и въехал между жилыми постройками ромского поселения. 

Об этом сообщил депутат Ужгородского горсовета от ромской общины Мирослав Горват, передает Укринформ.

Несколько вагонов, остановились прямо возле домов, сейчас есть угроза, что из-за происшествия могут завалиться стены построек. 

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“Сегодня утром в 9.40 в ромском поселении Ужгорода, в микрорайоне Радванка, с рельсов сошли несколько вагонов товарного поезда. Мы вызвали правоохранительные службы, здесь работают специалисты. Ситуацию надо ликвидировать, ведь несколько вагонов, которые остановились близко от домов и наклонились, могут обвалить стены домов в ромском поселении“, - сказал Горват. 

В полиции уточнили, что в ромское поселение выехала следственно-оперативная группа для обеспечения общественного порядка и урегулирования ситуации. Детали обещают сообщить позже.

Как сообщалось 13 октября, во Львовской области сошел с рельсов товарный поезд.

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Теги: поезд, Ужгород
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Комментариев (10)
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Krimeaman    19.10.2018, 15:17
Оценка:  +2
Krimeaman
Интересно, почему цыган в СИМ стали называть ромами?
Krimeaman    19.10.2018, 15:26
Оценка:  0
Krimeaman
в СМИ...
ScreamingMad    19.10.2018, 14:50
Оценка:  +5
ScreamingMad
А разве можно строить вплотную к железной дороге?
Незаконные постройки самопальные?
ScreamingMad    19.10.2018, 14:51
Оценка:  0
ScreamingMad
Там забор в метре от жк-колеи??? )))
ScreamingMad    19.10.2018, 14:51
Оценка:  0
ScreamingMad
от жд-колеи
flacon9havi    19.10.2018, 15:01
Оценка:  +2
flacon9havi
Ні, ні, це не помилка. Колія таки була рідинно-кристаличною від фекально-сміттевого наліту, який завжди оточує такі поселення, бо то є ознакою приналежності до елітної касти циган. Це як товсті губи на обличчі негроїдів.
weightless    19.10.2018, 14:49
Оценка:  +3
weightless
Поезд решил разобраться с цыгаснким самостроем
ВосставшийИзБана    19.10.2018, 14:49
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Фуфло какое-то. По фото видно, что колесо только соскочило с рельса. Но тут куча вопросов:
1. Почему дом построен так близко к колее?
2. Разрешение есть?
3. Как они вообще там жили?
4. В чем причина аварии? Может цыгане крепеж свинтили?
5. По фото не видно, что он застрял.
flacon9havi    19.10.2018, 14:46
Оценка:  +1
flacon9havi
Залізні коні самі до циган прискакали.
flacon9havi    19.10.2018, 14:44
Оценка:  +4
flacon9havi
Яка вдача. А що було у тих вагонах, тепер можна взнати лише по сопроводжуючих документах
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