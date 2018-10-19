Поезд сошел с рельсов и въехал в ромское поселение в Ужгороде
В Ужгороде утром 19 октября товарный поезд сошел с рельсов и въехал между жилыми постройками ромского поселения.
Об этом сообщил депутат Ужгородского горсовета от ромской общины Мирослав Горват, передает Укринформ.
Несколько вагонов, остановились прямо возле домов, сейчас есть угроза, что из-за происшествия могут завалиться стены построек.
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“Сегодня утром в 9.40 в ромском поселении Ужгорода, в микрорайоне Радванка, с рельсов сошли несколько вагонов товарного поезда. Мы вызвали правоохранительные службы, здесь работают специалисты. Ситуацию надо ликвидировать, ведь несколько вагонов, которые остановились близко от домов и наклонились, могут обвалить стены домов в ромском поселении“, - сказал Горват.
В полиции уточнили, что в ромское поселение выехала следственно-оперативная группа для обеспечения общественного порядка и урегулирования ситуации. Детали обещают сообщить позже.
Как сообщалось 13 октября, во Львовской области сошел с рельсов товарный поезд.
Незаконные постройки самопальные?
1. Почему дом построен так близко к колее?
2. Разрешение есть?
3. Как они вообще там жили?
4. В чем причина аварии? Может цыгане крепеж свинтили?
5. По фото не видно, что он застрял.