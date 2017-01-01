Богомолец: Минздрав выписывает себе премии на 4,3 илн грн в то время, как в стране умирают онкобольные

Руководство Министерства здравоохранения выписало себе 4,3 миллиона гривен премии в то время, как в палатках под стенами министерства уже 60 суток живут родственники онкобольных, у которых не хватает денег на лечение и спасение жизни.

Об этом сообщила народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

"Самое страшное, что средства и на премию, и на помощь онкобольным у министерства есть. Просто спасать людей никто не хочет. Так, согласно данным Госказначейства и Национальной службы здоровья, из выделенных в этом году 4,9 млрд гривен на ноябрь и декабрь неиспользованными останутся более 3,3 млрд гривен", — написала депутат.

По ее словам, такие остаточные суммы появились из-за того, что процесс подписания деклараций с пациентами и подключения медицинских учреждений к НСЗУ не завершено, и много денег просто не было куда направить.

"Даже если в течение двух последних месяцев чиновники напрягутся и начнут максимально использовать средства — они смогут потратить не более, чем 2 500 000 000 гривен, а следовательно более 800 000 000 останутся неиспользованными в этом году вообще", — подчеркнула политик.

По ее мнению, учитывая темпы подписания деклараций и подключения медицинских учреждений к НСЗУ, реально остаточными будут почти 1 400 000 000 гривен. Руководительница комитета также обвинила чиновников Министерства здравоохранения в том, что они не смогли перераспределить средства и направить их на спасение онкобольных, которые нуждались в немедленной помощи.

"Это те средства, которые можно было направить на решение самых насущных проблем, то есть на спасение жизни тех, кто умирает уже сегодня. Логика М З понятна, ведь по мнению их руководства"онкобольные все равно умрут", и тратить деньги на их лечение — бесполезно. Лучше выписать себе очередную премию … Хватит искать в чиновников Минздрава справедливости, за которую борюсь я и которой стремятся миллионы украинский. Эти люди живут в собственном мире, где премии выдаются смерти ", — констатировала Ольга Богомолец.