Бойня в Керчи: подруга Рослякова рассказала о возможной причине

Над Росляковым якобы издевались одногруппники и просто знакомые.

Подруга Владислава Рослякова, устроившего бойню в Политехническом колледже Керчи, рассказала о предполагаемых мотивах, а также о том, с кем он хотел свести счеты.

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Девушка, которая отказалась называть свое имя и фамилию, рассказала, что керченскому стрелку приходилось терпеть множество издевательств от своих одногруппников и просто знакомых, передает replyua.net.

По ее словам, над Владиславом Росляковым издевались не только одногруппники, но и другие студенты колледжа. “Влад постоянно мне рассказывал, что ссорится с окружающими. Он говорил, что потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его“, - рассказала девушка.

Она добавила, что причиной издевательств было то, что Владислав “не такой, как все“. Однако чем именно “отличался“ Росляков, его подруга не уточнила.

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“Он говорил, что не хочет жить из-за постоянных унижений. А также рассказывал, что хочет отомстить за эти издевательства“, - отметила подруга убийцы, уточнив, что в последнее время они с Росляковым не общались.

Напомним, 19 октября в Керчи прошла церемония прощания с погибшими при массовом убийстве в политехническом колледже. Центр города был перекрыт, люди несли цветы к гробам, которые выставили в центре площади.