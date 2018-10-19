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Бойня в Керчи: подруга Рослякова рассказала о возможной причине

Спецтема: Расстрел в Керчи
Комментариев: 2
Над Росляковым якобы издевались одногруппники и просто знакомые.
По словам подруги, Росляков говорил о мести
По словам подруги, Росляков говорил о мести
Mash

Подруга Владислава Рослякова, устроившего бойню в Политехническом колледже Керчи, рассказала о предполагаемых мотивах, а также о том, с кем он хотел свести счеты. 

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Девушка, которая отказалась называть свое имя и фамилию, рассказала, что керченскому стрелку приходилось терпеть множество издевательств от своих одногруппников и просто знакомых, передает replyua.net.

По ее словам, над Владиславом Росляковым издевались не только одногруппники, но и другие студенты колледжа. “Влад постоянно мне рассказывал, что ссорится с окружающими. Он говорил, что потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его“, - рассказала девушка.

Она добавила, что причиной издевательств было то, что Владислав “не такой, как все“. Однако чем именно “отличался“ Росляков, его подруга не уточнила.

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“Он говорил, что не хочет жить из-за постоянных унижений. А также рассказывал, что хочет отомстить за эти издевательства“, - отметила подруга убийцы, уточнив, что в последнее время они с Росляковым не общались. 

Напомним, 19 октября в Керчи прошла церемония прощания с погибшими при массовом убийстве в политехническом колледже. Центр города был перекрыт, люди несли цветы к гробам, которые выставили в центре площади.

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Теги: Керчь, колледж, бойня, расстрел, Росляков
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Комментариев (3)
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fulminate    19.10.2018, 15:38
Оценка:  +1
fulminate
Начинается... Батя его говорил что нет друзей. И одногруппники говорили что он тихоня и всем нравился. Может с пересеру врали, в душе понимая за что он их мочил? Но мне другое покоя не дает - откуда у шкета оружие? Ведь там был не двухствольный ИЖик. Посмотрите цены на помповые ружья...
ВосставшийИзБана    19.10.2018, 15:49
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Надо держать народ в напряжении и писать постоянно что-то новое. То он учился на 4-5, а теперь на 3. То ни с кем не общался, то сбегал от матери к друзьям. А теперь еше и девушка появилась. Терроризировала его мать, у наказывает за это учителей и соучеников. То он увлекался компьютерными играми,
ВосставшийИзБана    19.10.2018, 15:49
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
а то вдруг у него не было компа.
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