В США сняли запрет на полеты в Днепр, Харьков и Запорожье

Соответствующие ограничения действовали с 2014 года.

Американские самолеты снова смогут летать в Днепр, Харьков и Запорожье wikipedia.org

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Федеральная авиационная администрация США (FAA) сняла запрет для американских авиакомпаний летать в аэропорты Днепра, Запорожья и Харькова, а также в контролируемой части воздушного пространства над Черным морем.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

“Отсутствие риска в этих зонах позволит вернуть другие и привлечь новые авиакомпании, и этим увеличить прибыльность аэродромов“, – отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, решение об отмене запрета FAA приняло после недавнего визита министра в США и по итогам работы Госавиаслужбы Украины и Украэроруха.

Последние 4 года американские самолеты не могли пролетать над некоторыми городами нашей страны. Приземляться здесь было так же запрещено из-за близости к зоне боевых действий.

Однако, в силе еще остается запрет полетов над аннексированным Россией Крымом.

Как сообщалось в результате крушения в Винницкой области истребителя Су-27 во время международных учений Чистое небо - 2018 погибли украинец и гражданин США. При этом пилоты успели отвести истребитель от села.

18 октября появилось видео последнего взлета разбившегося Су-27.