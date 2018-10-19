Украина вернула в строй корабль морской охраны Донбасс
Корабль морской охраны Донбасс Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы вернулся в строй для охраны государственной границы в Азовском море после проведения планового ремонта.
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Об этом сообщает погранведомство в пятницу, 19 октября.
Ремонтные работы проводил Азовский судоремонтный завод, ранее победивший в тендере.
Отмечается, что специалисты завода в сжатые сроки провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистки и окраски корпуса, обслуживания топливных, балластных цистерн и т.п.
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“На протяжении ремонтных работ экипаж корабля бок о бок работал вместе с рабочими судостроительного завода, обеспечивал живучесть корабля“, - говорится в сообщении.
После проведения доковых работ и спуска Донбасса на воду он прошел ходовые испытания, результаты которых удовлетворили приемную комиссию.
Ранее в сентябре украинское поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец проследовали из Одессы в Бердянск. Эти корабли станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.
Отмечалось, что корабли базы будут защищать украинские порты на Азовском море и обеспечивать безопасность судоходства, что предусматривает проведение противоминных мероприятий.