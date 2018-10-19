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Украина вернула в строй корабль морской охраны Донбасс

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После проведения доковых работ и спуска Донбасса на воду он прошел ходовые испытания, результаты которых удовлетворили приемную комиссию.
Корабль Донбасс после ремонта
Корабль Донбасс после ремонта
dpsu.gov.ua

Корабль морской охраны Донбасс Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы вернулся в строй для охраны государственной границы в Азовском море после проведения планового ремонта.

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Об этом сообщает погранведомство в пятницу, 19 октября.

Ремонтные работы проводил Азовский судоремонтный завод, ранее победивший в тендере.

Отмечается, что специалисты завода в сжатые сроки провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистки и окраски корпуса, обслуживания топливных, балластных цистерн и т.п.

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“На протяжении ремонтных работ экипаж корабля бок о бок работал вместе с рабочими судостроительного завода, обеспечивал живучесть корабля“, - говорится в сообщении.

После проведения доковых работ и спуска Донбасса на воду он прошел ходовые испытания, результаты которых удовлетворили приемную комиссию.

Корабль Донбасс после ремонта
Корабль Донбасс после ремонта
dpsu.gov.ua

Ранее в сентябре украинское поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец проследовали из Одессы в Бердянск. Эти корабли станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

Отмечалось, что корабли базы будут защищать украинские порты на Азовском море и обеспечивать безопасность судоходства, что предусматривает проведение противоминных мероприятий.

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Теги: Украина, корабль, ремонт, Азовское море, донбасс, флот, Госпогранслужба
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kapablankas    19.10.2018, 15:30
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