Украина вернула в строй корабль морской охраны Донбасс

После проведения доковых работ и спуска Донбасса на воду он прошел ходовые испытания, результаты которых удовлетворили приемную комиссию.

Корабль морской охраны Донбасс Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы вернулся в строй для охраны государственной границы в Азовском море после проведения планового ремонта.

Читай также: Российский катер Мангуст провоцировал корабли ВМС Украины

Об этом сообщает погранведомство в пятницу, 19 октября.

Ремонтные работы проводил Азовский судоремонтный завод, ранее победивший в тендере.

Отмечается, что специалисты завода в сжатые сроки провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистки и окраски корпуса, обслуживания топливных, балластных цистерн и т.п.

Читай также: Азовское море: Командующий ВМС заявил, что "второго Крыма не будет"

“На протяжении ремонтных работ экипаж корабля бок о бок работал вместе с рабочими судостроительного завода, обеспечивал живучесть корабля“, - говорится в сообщении.

После проведения доковых работ и спуска Донбасса на воду он прошел ходовые испытания, результаты которых удовлетворили приемную комиссию.

Корабль Донбасс после ремонта dpsu.gov.ua

Ранее в сентябре украинское поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец проследовали из Одессы в Бердянск. Эти корабли станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

Отмечалось, что корабли базы будут защищать украинские порты на Азовском море и обеспечивать безопасность судоходства, что предусматривает проведение противоминных мероприятий.