Заработались: к закрытию заседания в Раде осталось 13 депутатов из 450

На следующей неделе депутаты будут работать в комитетах и фракциях.

На момент закрытия утреннего пленарного заседания Верховной Рады в сессионном зале осталось всего 13 депутатов. Об этом свидетельствует видео заседания на канале Рады в YouTube.

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая вела заседание, использовала этот случай для критики парламентской формы правления в своем Facebook.

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“Задумайтесь, правда ли вы готовы отдать всю власть тем, кто бездельничает и даже на работу не ходит?“, - написала Геращенко.

Как она отметила, закрывая заседание парламента, на следующей неделе депутаты будут работать в комитетах и фракциях, а с 29 октября по 2 ноября - с избирателями. Следующее заседание состоится 6 ноября.

Ранее, Комитет избирателей Украины назвал перечень народных депутатов, которые пропустили все голосования в Верховной Раде перед каникулами.